Altra vittima sulle montagne abruzzesi: morto un ex cardiologo

Altra vittima nella zona di Valle Castellana, in Abruzzo. Dopo il cercatore di funghi deceduto nella zona del Ceppo sui Monti della Laga, intorno alle 12 è stato soccorso un ex medico a terra in località Fosso Viola, a 700 metri sul livello del mare. Mentre camminava nei boschi per raccogliere funghi, Aldino Ruggieri, 85enne residente a Tortoreto (TE), cardiologo in pensione, per cause in corso di accertamento è scivolato precipitando per circa 10 metri. È morto quasi subito per i traumi riportati.

Intervenuti un amico che era con lui e la guardia medica del Comune di Valle Castellana, elisoccorso del 118 di Pescara, Carabinieri della stazione di Valle Castellana. Gli operatori sanitari hanno cercato di rianimarlo ma per lui non c’è stato nulla da fare. La salma è stata restituita ai familiari per i funerali.

