G7 Agricoltura, ad Open Gate Italia focus su decarbonizzazione e nuove tecnologie

Open Gate Italia sarà presente nelle giornate del 24 e 25 settembre al Divinazione Expo di Siracusa, l’evento che anticipa il G7 Agricoltura e Pesca di Ortigia, con due convegni focalizzati su Decarbonizzazione e agricoltura e Innovazione tecnologica nel Settore Agricolo, ai quali parteciperanno esponenti delle istituzioni, stakeholder di rilievo, esperti e membri del mondo accademico.

“Il mondo dell’agricoltura e quello del gas – ha affermato Lorenzo Romeo, Direttore Corporate Strategy Italgas – possono essere grandi alleati per affrontare la sfida della decarbonizzazione. Gli scarti agro-alimentari e i reflui zootecnici rappresentano infatti una delle principali risorse per la produzione di biometano, una forma di energia rinnovabile che dà una mano all’ambiente grazie a un’impronta carbonica pari a zero. Questo vettore energetico verde può quindi essere immesso nelle reti di distribuzione del gas, decarbonizzando i consumi di famiglie e imprese. La condizione, però, è che le reti di distribuzione siano smart, digitali e flessibili. Esattamente la ‘rivoluzione digitale’ a cui Italgas lavora dal 2017 e che in questi anni ha permesso di mettere il network al servizio della decarbonizzazione dei consumi”.

Durante il talk saranno analizzate diverse strategie di decarbonizzazione in agricoltura, come: l’agricoltura rigenerativa che, migliorando la salute del suolo, ne aumenta le capacità di cattura del carbonio e promuove la biodiversità. La riduzione delle emissioni del bestiame, possibile a partire da un cambiamento nell‘alimentazione e nello stato di salute degli animali. Un uso efficiente di acqua e fertilizzanti che vengono ancora sprecati e adoperati in maniera impropria. L’adozione di energie rinnovabili, una scelta essenziale ma ancora poco considerata dalle aziende.

Sulle innovazioni tecnologiche in agricoltura, si è invece espressa Greta Pignata, Head of Marketing Communication, Bayer, che interverrà al talk del 25 proprio a proposito di come: “La tecnologia sia un prezioso alleato per condurre una vera rivoluzione nel settore agricolo, migliorandone efficienza, sostenibilità e produttività.” Anche in questo caso i temi della discussione saranno molteplici, dall’ agricoltura di precisione che utilizza droni, sensori e immagini satellitari per monitorare i campi e applicare risorse in basa alle reali necessità; all’IA, Intelligenza Artificiale e Big Data essenziali per consentire agli agricoltori di prendere decisioni più informate. Per continuare con tutti i robot che possono essere utilizzati per la semina, la raccolta e la gestione delle colture. A queste si aggiungono le tecnologie genetiche, come la CRISPR e altre tecniche di editing genetico utili per sviluppare nuove varietà di piante più resistenti a cambiamenti climatici, parassiti e malattie, con una resa migliore e un minore impatto ambientale. E, infine, quelle di Blockchain che garantiscono la massima trasparenza nella tracciabilità dei prodotti.

Di queste e altre soluzioni essenziali per rendere più sostenibile l’agricoltura si parlerà: martedì 24 settembre, dalle ore 17:00 alle ore 18:30, presso la Sala Consiliare Elio Vittorini a Palazzo Vermexio, ove si terrà l’evento dal titolo “Decarbonizzazione e Agricoltura”, organizzato con Italgas come official partner e mercoledì 25 settembre, dalle ore 9:00 alle ore 11:30, presso la sede della Fondazione INDA, in Corso Giacomo Matteotti 29, in occasione del talk: “Innovazione tecnologica nel settore agricolo”, realizzato con gli official partner Bat e Bayer.

Per prendere parte ad uno o entrambi gli eventi basta accreditarsi tramite mail, scrivendo a eventi@opengateitalia.com.



