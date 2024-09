G7 Agricoltura, domani a Siracusa incontro sull’esperienza dei Consorzi di bonifica

MeteoWeb

Come l’esperienza e le proposte dei Consorzi di bonifica ed irrigazione italiani possono contribuire alla soluzione dei problemi idrici, che ormai accomunano l’intero Pianeta? È questo uno dei temi al centro del convegno “L’Italia e la gestione dell’acqua nel Mediterraneo: innovazioni e scelte politiche sostenibili” che si terrà domani, giovedì 26 settembre, dalle ore 11:00 per iniziativa dell’Associazione Nazionale dei Consorzi di Gestione e Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue nello spazio dello Stand ANBI al Foro Vittorio Emanuele II della Marina di Ortigia, a Siracusa (Area espositiva n.36) nell’ambito di Divinazione Expo per il G7 Agricoltura.

Interverranno il Ministro Agricoltura Sovranità Alimentare Foreste, Francesco Lollobrigida; il Presidente ANBI, Francesco Vincenzi; il Commissario straordinario per l’adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica Nicola Dell’Acqua; il Presidente CREA (Consiglio Ricerca in agricoltura ed analisi Economia Agraria) Andrea Rocchi; il Presidente Coldiretti Ettore Prandini; il Professore Ordinario idraulica agraria e sistemazioni idraulico-forestali e Vicedirettore Distal Università Bologna Attilio Toscano; il ViceSindaco del Comune Siracusa Edy Bandiera; il Direttore Generale ANBI Massimo Gargano.

Nello stesso spazio, alle ore 19.00, si terrà il concerto “Il respiro dell’acqua”, interpretato dal chitarrista e compositore, Andrea Vettoretti.

