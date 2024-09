G7 Agricoltura: Siracusa ospita il laboratorio Appennino Centrale

MeteoWeb

Domani, 24 settembre, presso la Sala Conferenze dell’Università Kore di Siracusa, avrà luogo l’evento “Laboratorio Appennino Centrale: il protocollo Masaf-Struttura Commissariale Sisma 2016 per il futuro dell’agricoltura del Mediterraneo“. L’incontro si concentrerà su soluzioni, proposte e processi volti a valorizzare le caratteristiche agro-silvo-pastorali dei territori colpiti dal sisma del 2016, affrontando temi cruciali come il contrasto allo spopolamento, l’adattamento ai cambiamenti climatici e un modello di agricoltura che rispetti le specificità locali, proponendosi come esempio per l’Europa e il bacino del Mediterraneo.

Il Commissario per il sisma 2016, Guido Castelli, ha dichiarato: “Essere presenti a Siracusa, dopo essere già stati ospiti alla Cop 28 di Dubai e al G7 Ambiente a Torino, è un attestato del lavoro che stiamo svolgendo nell’Appennino centrale, riconosciuto come un modello nel quale sostenibilità, adattamento ai cambiamenti climatici, contrasto allo spopolamento e sviluppo sono linee di azione della stessa strategia. Ringrazio il Ministro Lollobrigida per questa opportunità che ci viene offerta e per l’attenzione dimostrata verso i nostri territori già in occasione del Protocollo d’intesa che abbiamo siglato meno di due mesi fa, teso a creare nel cratere opportunità di sviluppo per le attività agro-silvo-pastorali.”

All’evento parteciperanno anche figure di rilievo come Luca De Carlo, Presidente della Commissione Industria, Commercio, Turismo, Agricoltura e Produzione agroalimentare del Senato; Paolo Trancassini, Deputato e Questore della Camera dei Deputati; Andrea Maria Antonini, Assessore allo Sviluppo economico della Regione Marche; Agostino Agostini, esperto filiere del legno; e Alessandra Stefani, Presidente del cluster nazionale Italia foresta legno.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.