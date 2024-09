Giappone restituisce alla Cina la coppia di Panda donati dopo il terremoto del 2011

MeteoWeb

Il Giappone ha restituito alla Cina una coppia di anziani panda giganti. I due panda, Shin Shin e Ri Ri, sono tornati in Cina ieri, come riferito dal Giardino zoologico di Ueno a Tokyo, che li accudiva dal 2011. Pechino aveva donato i due panda in segno di solidarietà al Giappone dopo il devastante terremoto e lo tsunami che avevano colpito il Paese l’11 marzo di quell’anno, causando anche il disastro nucleare di Fukushima.

Negli anni il pubblico giapponese si era molto affezionato ai due panda, che sono stati restituiti alla Cina in considerazione della loro età avanzata e di problemi di ipertensione.

