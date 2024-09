Giorgia Meloni premiata a New York nella notte con il Global Citizen Award 2024

MeteoWeb

Il premier Giorgia Meloni riceverà stasera (nella notte italiana) a New York il “Global Citizen Award 2024” dell’Atlantic Council “per il suo ruolo pionieristico di prima donna capo di governo in Italia, il suo forte sostegno all’Unione Europea e all’alleanza transatlantica nonché per la sua presidenza del G7 nel 2024“. A consegnare il prestigioso riconoscimento sarà il grande imprenditore e visionario patron di Tesla, X e SpaceX Elon Musk, la cui scelta ha suscitato polemiche politiche in Italia ma fervido apprezzamento nel mondo.

Lo stesso ‘award’ verrà consegnato anche al presidente del Ghana Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, al primo ministro greco Kyriakos Mītsotakīs, e alla vicepresidente della holding sud-coreana CJ Group, Miky Lee. I premi vengono consegnati ogni anno a margine della settimana di alto livello dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a personalità internazionali che più si sono distinte a livello globale. Tra i precedenti vincitori del riconoscimento Shimon Peres, Henry Kissinger, Volodymir Zelensky, Christine Lagarde, Rania di Giordania; Mario Draghi, il ceo di Google e Alphabet Sundar Pichai.

