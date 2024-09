Grande festa per i 100 anni dell’A8 Milano-Varese: è stata la prima autostrada al mondo

MeteoWeb

L’autostrada dei Laghi, la A8 Milano – Varese, compie cento anni e l’anniversario è stato festeggiato nello storico punto vendita di Autogrill Villoresi Ovest che ha ospitato le celebrazioni ufficiali organizzate da Autostrade per l’Italia (Aspi) e Automobile Club d’Italia (Aci). Un’occasione per rendere omaggio alla prima autostrada al mondo, simbolo del progresso della mobilità in Italia, il cui primo secolo di vita è da oggi in poi ricordato anche attraverso un totem celebrativo che è stato installato all’interno del punto vendita. Le celebrazioni si sono tenute a Villoresi Ovest in qualità di luogo simbolo dell’autostrada e di landmark cruciale per lo sviluppo economico locale.

Numerose sono state le istituzioni accolte: il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, l’Amministratore Delegato Autostrade per l’Italia Roberto Tomasi, il Presidente Automobile Club Milano Geronimo La Russa, il Sindaco del Comune di Lainate, Alberto Landonio. Intervenuto anche il CEO Italy F&B di Avolta, di cui Autogrill è parte, Massimiliano Santoro.

Al termine del momento istituzionale, lo svelamento di un totem celebrativo realizzato da Automobile Club Milano e Varese con il contributo di ACI-SARA e la consegna di targhe celebrative alle autorità intervenute. Infine, per concludere la cerimonia, un corteo di auto storiche, rappresentative dei diversi decenni dal 1924 al 2024, ha sfilato in un percorso celebrativo dedicato alle autorità, con partenza da Villoresi Ovest.

“Negli ultimi anni qualcuno ha individuato nell’automobile il nemico, che bisogna togliere dalle città. Qualcuno pensa anche che bisogna espellerle dal sistema produttivo, ma non e’ con obblighi, divieti e regolamenti che arrivi al green e alla sostenibilità. Così arrivi ai licenziamenti“, ha dichiarato Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. “Siamo onorati e orgogliosi di essere stati scelti per ospitare le celebrazioni del centenario di un’infrastruttura strategica per il Paese, l’Autostrada A8, alla cui storia ed evoluzione siamo profondamente legati grazie alla presenza di Villoresi Ovest, punto vendita che sin dalla sua nascita ha favorito gli spostamenti e incentivato i flussi turistici e commerciali“, ha commentato Massimiliano Santoro, CEO Italy F&B di Avolta che ha concluso: “L’Autostrada dei Laghi è stata cruciale per lo sviluppo della mobilità nel nostro Paese e rappresenta un simbolo di progresso e innovazione, proprio come Villoresi Ovest, da sempre luogo di riferimento per i viaggiatori, e attraverso cui abbiamo attivato importanti collaborazioni con realtà locali attive sul territorio come quella con Cometa, impegnata nell’accoglienza, nell’educazione e nella formazione di bambini e ragazzi in situazioni difficili“.

Xavier Rossinyol, CEO di Avolta, in occasione di questo importante traguardo, ha commentato: “Autogrill ha giocato un ruolo fondamentale nella storia, nel ridefinire le esperienze di viaggio in autostrada in Italia e nel mondo. Avolta è orgogliosa di questa eredità e il nostro impegno per rendere sempre più soddisfatti i viaggiatori e la nostra passione nel fornire il miglior caffè e i pasti freschi più gustosi a chi e’ in viaggio non ha fatto altro che crescere. Oggi ricordiamo i nostri primi pionieri, celebriamo la loro visione e i loro trionfi e omaggiamo il cuore italiano della nostra azienda globale. Insieme, continuiamo il nostro percorso per ridefinire l’esperienza di viaggio sulle autostrade per le generazioni future“.

