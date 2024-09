Acque senza veleni: Greenpeace lancia la missione contro i PFAS in Piemonte

MeteoWeb

Giovedì 26 settembre arriverà anche in Piemonte la spedizione “Acque senza veleni” di Greenpeace Italia che, per cinque settimane, toccherà 220 città in tutte le Regioni italiane per raccogliere campioni di acqua potabile alla ricerca di PFAS (sostanze poli- e per-fluoroalchiliche), un gruppo di sostanze chimiche pericolose per la salute e conosciute come “inquinanti eterni”. In Piemonte, Greenpeace Italia effettuerà campionamenti a: Cuneo, Fossano, Val di Susa, Torino, Aosta, Chatillon, Biella, Cossato, Novara, Trecate, Vercelli, Omegna, Verbania, Casale Monferrato, Valenza, Asti, Nizza Monferrato, Tortona, Spinetta Marengo, Alessandria.

Giovedì 26, alle ore 9 a Torino, in Corso Federico Sclopis 8, sarà possibile effettuare riprese dell’attività di campionamento e interviste sull’attuale situazione in Piemonte in relazione alla contaminazione da PFAS.

Nei prossimi giorni, Greenpeace Italia parteciperà inoltre a diversi dibattiti in Regione sulla contaminazione da PFAS. Di seguito la lista completa di appuntamenti:

Mercoledì 26 a Bussoleno: ore 20 e 45 presso la sala consiliare del municipio, via traforo 62;

Giovedì 27, a Vercelli: ore 19 e 30, presso la Palestra Istituto Sacro Cuore, Corso Italia angolo via Gifflenga;

Venerdì 28, ad Alessandria: ore 19 e 30, presso il Laboratorio Sociale, Via Piave 63.

L’obiettivo della spedizione “Acque senza veleni” dell’organizzazione ambientalista è realizzare la prima mappatura indipendente della contaminazione dell’acqua potabile a livello nazionale. I dati relativi ai campionamenti saranno diffusi a inizio 2025.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.