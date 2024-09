“Helene” diventa un uragano: potrebbe raggiungere la categoria 3 prima del landfall in Florida

MeteoWeb

La tempesta Helene è diventata un uragano oggi dopo essersi rapidamente rafforzata nel Mar dei Caraibi. La tempesta si è spostata verso nord lungo la costa del Messico su una traiettoria verso gli Stati Uniti, portando evacuazioni, chiusura delle scuole e le autorità a dichiarare le emergenze in Florida e Georgia. Il centro della tempesta si trova vicino alla Penisola dello Yucatan, in Messico, ha affermato l’U.S. National Hurricane Center (NHC), e si prevede che si intensificherà e aumenterà di dimensioni mentre attraversa il Golfo del Messico.

Sono previste forti piogge per il sud-est degli Stati Uniti a partire da oggi, con uno storm surge (innalzamento di marea) pericoloso per la vita lungo l’intera costa occidentale della Florida, secondo l’NHC. La tempesta è così grande che le aree rurali circa 145km a nord del confine Georgia-Florida sono sotto allerta uragano. E gli stati nell’entroterra come Tennessee, Kentucky e Indiana potrebbero ricevere piogge. “Ci sarà un uragano di grandi dimensioni che si abbatterà sull’entroterra e le tempeste impiegano un po’ di tempo per esaurirsi una volta che sono nell’entroterra”, ha affermato Brian McNoldy, ricercatore presso l’Università di Miami.

I meteorologi hanno avvertito di possibili tornado questa sera nella Florida occidentale e nell’Alabama meridionale e hanno affermato che il rischio di tornado aumenterà domani, giovedì 26 settembre, espandendosi in tutta la Florida e in Georgia e South Carolina.

Rischio uragano maggiore

Si prevede che Helene diventerà un uragano maggiore (categoria pari o superiore a 3), con venti superiori 177km/h domani, il giorno in cui dovrebbe raggiungere la costa del Golfo della Florida, secondo l’NHC. Il Centro ha emesso allerte per uragano per parte della Penisola dello Yucatan e per la costa nordoccidentale della Florida, dove sono previsti grandi storm surge fino a 4,5 metri. Helene, che si è formato ieri, martedì 24 settembre, nei Caraibi, dovrebbe spostarsi su acque profonde e calde, che ne alimenteranno l’intensificazione. L’uragano si trova 810km a sud-ovest di Tampa, in Florida, e ha venti sostenuti di 130km/h, secondo l’NHC. Si prevede che il suo centro toccherà terra nell’area di Big Bend, sulla costa nordoccidentale della Florida già domani sera.

Allerte negli USA e in Messico

Allerte per tempesta tropicale erano in vigore per le Florida Keys superiori, la Florida meridionale e la costa nordorientale della Florida e sono stati estesi verso nord questa mattina fino ad Altamaha Sound, in Georgia. Un’allerta per tempesta tropicale è in vigore per la costa della South Carolina a nord del fiume South Santee fino a Little River Inlet. Le allerte per uragano sono in vigore anche per parti di Cuba occidentale e della Florida, inclusa l’area di Tampa Bay, ha affermato il centro uragani.

L’ampia circolazione di Helene “causerà piogge torrenziali (da 150 a 250mm) nello Yucatán e Quintana Roo e piogge molto forti (da 50 a 75mm) nello Stato di Campeche, oltre a venti con raffiche da 90 a 100km/h e onde da 3 a 5 metri di altezza con possibili formazioni di trombe marine sulle coste di Quintana Roo e Yucatán, nonché raffiche di vento da 40 a 60km/h sulle coste di Campeche”, ha comunicato il Servizio meteorologico nazionale del Messico (SMN).

Florida e Georgia dichiarano l’emergenza

Diverse contee sulle coste occidentali e nordoccidentali della Florida hanno emesso ordini di evacuazione e le scuole hanno pianificato di chiudere o ridurre gli orari. Le stazioni di servizio nell’area di Tallahassee hanno iniziato a rimanere senza benzina lunedì 23 e acqua e altre forniture sono sparite dagli scaffali dei supermercati. Il Presidente Joe Biden ha dichiarato un’emergenza in Florida e le autorità federali hanno posizionato generatori, cibo e acqua, insieme a squadre di ricerca e soccorso e ripristino dell’energia elettrica. Il Governatore della Florida Ron DeSantis, che aveva già emesso un’emergenza per la maggior parte delle contee dello stato, ha affermato che 12 strutture sanitarie sono state evacuate. Ha esortato le persone a prepararsi immediatamente.

Anche il Governatore della Georgia Brian Kemp ha dichiarato un’emergenza nel suo stato. L’area di allerta per uragano includeva Valdosta, una città di 55.000 abitanti. Helene si avvicina appena un anno dopo che l’uragano Idalia ha inflitto più di 6 milioni di dollari di danni a 1.000 case e altre proprietà.

Nella parte occidentale di Cuba, le autorità hanno spostato il bestiame in zone più elevate e sette brigate mediche sono state inviate nelle comunità solitamente isolate dalle tempeste. Si prevede che Helene scaricherà forti piogge sulla parte occidentale di un’isola già alle prese con gravi carenze idriche e croniche interruzioni di corrente.

Le Isole Cayman si stanno riprendendo dopo essere state colpite ieri da forti piogge e grandi onde. I forti venti hanno interrotto la corrente elettrica in alcune aree, mentre forti piogge e onde alte fino a 3 metri hanno scatenato inondazioni. Le scuole sulle isole sono rimaste chiuse oggi mentre continuano le allerte per inondazioni e i residenti pompano l’acqua fuori dalle loro case allagate.

Uragano John in Messico

Il Messico si sta ancora riprendendo dall’ex uragano John che ha colpito l’altra costa. John ha colpito la costa pacifica meridionale del paese lunedì 23 settembre, uccidendo due persone, facendo saltare i tetti di lamiera delle case, innescando frane e abbattendo decine di alberi, hanno riferito le autorità. John è diventato un uragano di categoria 3 nel giro di poche ore lunedì 23 e ha toccato terra circa 130km a est della città turistica di Acapulco, vicino alla città di Punta Maldonado, con venti massimi sostenuti di 193km/h, prima di indebolirsi in una tempesta tropicale dopo essersi spostato nell’entroterra.

Helene è l’ottava tempesta con nome della stagione degli uragani atlantici, iniziata l’1 giugno. Dal 2000, otto uragani maggiori hanno toccato terra in Florida, secondo Philip Klotzbach, ricercatore sugli uragani della Colorado State University. La National Oceanic and Atmospheric Administration ha previsto una stagione degli uragani atlantici superiore alla media quest’anno a causa delle temperature oceaniche record.

