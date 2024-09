IEO e MONZINO primi ospedali specialistici in Italia e fra i primi al mondo

MeteoWeb

L’Istituto Europeo di Oncologia e il Centro Cardiologico Monzino sono primi in Italia per il quinto anno consecutivo nella classifica “World Best Specialised Hospital 2025”, elaborata dal settimanale internazionale Newsweek, in collaborazione con la società di ricerca Statista. A livello internazionale IEO e Monzino balzano rispettivamente dal 16° al 9° posto nell’oncologia, e dal 19° all’11° in cardiologia. Rimane invariato il posizionamento al 23° posto in cardiochirurgia per il Monzino.

La classifica Newsweek indica i migliori centri specialistici al mondo in 12 discipline e per oncologia e cardiologia seleziona i top 300. Le liste si basano su un’indagine globale che coinvolge decine di migliaia di professionisti della sanità: medici, altre figure sanitarie e manager. Vengono inoltre considerati gli accreditamenti e le certificazioni internazionali e i risultati dei “Patient Reported Outcome Measures” (PROMs), questionari compilati dai pazienti per misurare la loro percezione dello stato di salute e della qualità di vita.

“Siamo orgogliosi del primato di IEO e Monzino in Italia per il quinto anno consecutivo ed entusiasti del posizionamento sempre più alto a livello mondiale: IEO entra nella fascia dei top ten e Monzino la sfiora. Penso siano risultati importanti non solo per noi, ma soprattutto per i nostri pazienti, ai quali possiamo dare ulteriore conferma di essere in un centro che garantisce le migliori cure disponibili a livello internazionale e gli alti standard di assistenza degli ospedali di riferimento mondiale”, commenta Mauro Melis, Amministratore Delegato IEO e Monzino.

L’IEO

L’Istituto Europeo di Oncologia IRCCS si conferma, secondo i dati del Programma Nazionale Esiti di AGENAS (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali), tra i più grandi Cancer Center nazionali come volume di interventi, con posizioni leader nella cura del tumore del seno, del polmone, della prostata, dell’apparato ginecologico (utero e ovaio), e del distretto cervico-facciale (cavo orale e laringe). L’attività clinica oncologica nel 2023 ha visto circa 17.730 pazienti dimessi, tra ordinari e day hospital. L’attività chirurgica ha registrato circa 14.416 interventi, di cui 3.499 al seno, 1.716 di Chirurgia Urologica e 1.661 di Chirurgia Toracica.

Le attività di ricerca nel loro complesso hanno prodotto nel 2023 un elevatissimo numero di pubblicazioni, 864, con un valore di Impact Factor di oltre 8.571 punti.

Il Monzino

Il Centro Cardiologico Monzino IRCCS è il primo IRCCS totalmente dedicato alla cura, alla formazione e alla ricerca sulle patologie cardiache e vascolari. Il Monzino è infatti dotato di un’amplissima gamma di servizi monospecialistici che vanno dal pronto soccorso, alle attività di degenza, di imaging avanzato, di interventistica emodinamica (ivi comprese le attività di interventistica transcatetere effettuate sulle valvole cardiache) e aritmologica, di chirurgia cardiaca (ivi comprese le tecniche mini invasive toracoscopiche) e vascolare, di terapia intensiva, e infine le attività dedicate ai pazienti ambulatoriali.

Al Monzino nel 2023 sono stati realizzati 8.640 ricoveri, 1.589 interventi chirurgici, 2.797 procedure di elettrofisiologia, 3.819 procedure di emodinamica e 12.423 accessi al pronto soccorso.

Sul fronte della ricerca, nel 2023 il Monzino ha condotto 150 studi clinici e generato un Impact Factor cumulativo di oltre 2.568 punti, posizionandosi al primo posto in Italia per produzione scientifica cardiovascolare.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.