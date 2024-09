Il Ministro Pichetto Fratin: “transizione ecologica è la sfida più grande”

MeteoWeb

“Oggi più che mai i temi chiave della nostra agenda sono rivolti alla tutela degli ecosistemi terrestri e degli ecosistemi marini, temi molto sentiti in Sardegna. Condividiamo l’impegno per la salvaguardia del territorio e della risorsa idrica, per la riduzione dell’inquinamento e la riduzione delle emissioni di gas serra“. E’ quanto ha sottolineato il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, intervenuto in videocollegamento al Med Fest – A sustainable Path, l’evento internazionale dedicato alla tutela del Mediterraneo, alla sua biodiversità, alla cultura e al turismo sostenibile che si è aperto a Cagliari.

“Quanto verrà discusso e proposto durante le quattro giornate del MED FEST – ha ribadito – è al centro del lavoro che come Governo stiamo programmando e affrontando. Il Ministero dell’Ambiente è da anni impegnato in iniziativa, a volte a promuovere e a diffondere i modelli di produzione e di consumo sostenibile, questa è la nostra sfida. La transizione ecologica è una grande occasione di sviluppo e anche di ordine socio-economico per il nostro Paese, sia nel contesto nazionale che nel contesto europeo, la transizione è il futuro in questo caso“.

“In questo ambito – ha concluso il ministro Pichetto Fratin – l’area del Mediterraneo è sempre più strategica, un patrimonio che richiede un’attenzione continua da parte delle istituzioni, delle imprese e dei cittadini, è una somma di opportunità, per questo che io ringrazio gli organizzatori di MED FEST per la condivisione delle proposte e degli stimoli che emergeranno durante le vostre giornate di lavoro. Confido che in occasioni come MED FEST si possano costruire virtuose sinergie per il nostro mare, che va tutelato, valorizzato, conservato, questa è la nostra sfida“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.