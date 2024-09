Il Pentagono pianifica simulazioni di esplosioni nucleari su Europa dell’Est e Russia

MeteoWeb

Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti sta preparando uno studio innovativo che simulerà l’impatto di esplosioni nucleari sulle risorse agricole, con un focus particolare su Europa dell’Est e Russia. Questo progetto, che coinvolgerà il US Army Corps of Engineers e il suo Engineer Research and Development Center (ERDC), mira a comprendere le conseguenze devastanti di un conflitto nucleare sulla produzione agricola globale.

Valutare l’impatto di esplosioni nucleari

Secondo un avviso di sollecitazione pubblicato su una piattaforma di appalti pubblici, l’ERDC ha in programma di stipulare un contratto con Terra Analytics, una società con sede a Boulder, Colorado, specializzata in visualizzazione dei dati e analisi avanzata. Il progetto si concentrerà sull’uso di AgriShock, una suite di codici per la modellazione degli effetti delle armi nucleari sui sistemi agricoli.

Il contratto prevede diverse fasi cruciali:

Espansione della Copertura Geografica : Utilizzare il software AgriShock per estendere la sua applicazione ai paesi dell’ex blocco orientale, inclusi quelli al di fuori dell’Europa orientale e della Russia occidentale.

: Utilizzare il software AgriShock per estendere la sua applicazione ai paesi dell’ex blocco orientale, inclusi quelli al di fuori dell’Europa orientale e della Russia occidentale. Aggiornamento del Software : Adattare AgriShock per includere mappature aeree e modelli di captazione di radioisotopi beta, riflettendo così le conseguenze di eventi nucleari non distruttivi.

: Adattare AgriShock per includere mappature aeree e modelli di captazione di radioisotopi beta, riflettendo così le conseguenze di eventi nucleari non distruttivi. Implementazione su Supercalcolatori: Garantire che il software aggiornato possa essere eseguito su ambienti di calcolo ad alte prestazioni (HPC) sicuri basati su Linux.

L’avviso sottolinea che il contratto sarà classificato secondo il North American Industry Classification System (NAICS) 541511, relativo ai servizi di programmazione informatica personalizzati, con uno standard di dimensioni per piccole imprese di 34 milioni di dollari. Anche se il contratto è attualmente destinato a un appaltatore specifico, altri soggetti interessati sono invitati a presentare proposte per dimostrare la loro capacità di fornire servizi simili.

Questo progetto rappresenta un passo significativo nella preparazione e gestione delle conseguenze potenziali di conflitti nucleari, con implicazioni importanti per la sicurezza globale e l’agricoltura.

