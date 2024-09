Il peso delle elezioni statunitensi sulla Cop29

MeteoWeb

Le incertezze che circondano le elezioni statunitensi e il possibile ritorno al potere di Donald Trump pesano pesantemente sui preparativi per la Cop29. I negoziati sul clima della conferenza di quest’anno sono già influenzati dalla situazione politica negli Stati Uniti, con molti Paesi che “frenano” le loro posizioni in attesa di conoscere chi occuperà la Casa Bianca. La COP29, che avrà inizio l’11 novembre, si svolgerà sei giorni dopo le elezioni americane, creando un confronto complicato tra le agende climatiche globali e l’incertezza politica.

Elezioni statunitensi e Cop29

In questo contesto, i leader mondiali dovranno trovare un accordo su azioni climatiche urgenti, oltre a discutere su protezioni ambientali più stringenti e un trattato per combattere l’inquinamento da plastica. “Tutti sono riluttanti a parlare finché non sanno chi sarà eletto”, osserva Mohamed Adow, attivista e direttore del gruppo di ricerca Power Shift Africa. Sotto la presidenza di Donald Trump, gli Stati Uniti si erano ritirati dall’accordo sul clima di Parigi del 2015, un passo successivamente annullato da Joe Biden. Ora, c’è preoccupazione su come un possibile ritorno di Trump potrebbe influenzare la solidarietà climatica globale.

Questa incertezza è particolarmente dannosa considerando che l’aumento degli aiuti finanziari ai Paesi vulnerabili sarà al centro della prossima Cop. Alcuni governi sono riluttanti a proporre importi concreti in dollari, temendo di esporsi troppo presto, provocando frustrazione tra i Paesi interessati. “Al cambiamento climatico non importa chi sia al comando degli Stati Uniti, se un repubblicano o un democratico”, afferma Ali Mohamed, presidente del gruppo negoziale africano. “Le elezioni vanno e vengono, ma il problema è ancora lì”.

Le sessioni preparatorie della Cop29, iniziate diversi mesi fa, proseguono lentamente anche secondo gli standard della diplomazia climatica globale. A soli due mesi dalla scadenza, non c’è ancora accordo su cosa costituisca “finanziamento del clima”, né su un importo collettivo da versare, o su quali Paesi debbano contribuire e quali beneficiari. L’ultima tornata di negoziati si è conclusa giovedì senza progressi significativi.

Responsabilità sulle emissioni di gas serra

I Paesi più ricchi, come gli Stati Uniti, l’Unione Europea e il Canada, obbligati a contribuire per la loro responsabilità storica nelle emissioni di gas serra, non hanno ancora annunciato alcun ammontare di aiuti, esortando invece Cina e Paesi ricchi del Golfo a fare altrettanto. “Gli Stati si stanno trattenendo e coprendo le spalle. Molti non hanno motivi convincenti per mostrare la mano”, afferma Tom Evans del think tank E3G. Le elezioni americane “aleggiano su tutti, ed è difficile guardare oltre”.

Ali Mohamed del Kenya osserva che nei Paesi sviluppati si nota una superficialità e tentativi di evitare il problema. Se eletto, Donald Trump potrebbe ridurre i fondi per la lotta al cambiamento climatico e per l’Ucraina, lasciando l’Unione Europea a coprire il costo. Alcuni Paesi in via di sviluppo richiedono oltre 1.000 miliardi di dollari all’anno, dieci volte gli impegni attuali, il che potrebbe spiegare in parte la riluttanza dell’Ue a fissare una cifra, secondo Linda Kalcher del think tank europeo Strategic Perspectives. “È un contesto politico molto instabile e non necessariamente fertile per parlare di aumento dei finanziamenti per il clima. Non appena avranno fissato un importo, saranno sottoposti a pressioni per rispettarlo”, ha dichiarato all’Afp.

Alcuni esperti sottolineano che storicamente gli Stati Uniti hanno contribuito poco ai finanziamenti climatici, quindi una vittoria di Donald Trump non precluderebbe necessariamente un accordo. Tuttavia, i donatori potrebbero sentirsi “piuttosto esposti” a impegnare più denaro senza il sostegno di Washington e senza la pressione su Pechino, analizza Tom Evans. “Le vere decisioni cominceranno a emergere solo dopo le elezioni americane”, afferma Li Shuo, esperto di diplomazia climatica presso l’Asia Society Policy Institute, aggiungendo che i progressi potrebbero essere al massimo marginali.

