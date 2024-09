Il Ruanda inizia le vaccinazioni contro il vaiolo delle scimmie

MeteoWeb

Il Ruanda ha avviato una campagna di vaccinazione contro l’mpox con 1.000 dosi del vaccino ottenuto dalla Nigeria in base a un accordo tra i due paesi, ha affermato giovedì l’agenzia sanitaria africana. Le vaccinazioni sono iniziate martedì e hanno come target sette distretti con “popolazioni ad alto rischio” che confinano con il Congo, ha affermato il dott. Nicaise Ndembi dell’Africa Centres for Disease Control and Prevention (Africa CDC).

La Nigeria ha donato le 1.000 dosi al Ruanda da una quota di 10.000 che aveva ricevuto dagli Stati Uniti. Il Congo è stato l’epicentro di un’epidemia nel continente africano, dove sono stati registrati 2.912 nuovi casi di mpox e 14 nuovi decessi nell’ultima settimana, portando il numero totale di casi a 6.105 con 738 decessi dall’inizio dell’anno. “Questa epidemia deve essere fermata molto rapidamente“, ha affermato giovedì il direttore generale dell’Africa CDC, il dott. Jean Kaseya.

