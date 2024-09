“Impariamo dalla solidarietà delle piante”, la lectio magistralis di Stefano Mancuso all’Opera San Francesco

MeteoWeb

Opera San Francesco per i Poveri ospiterà Stefano Mancuso, scienziato e divulgatore, fondatore della neurobiologia vegetale che il 18 ottobre condurrà una lectio dal titolo “Impariamo dalla solidarietà delle piante”, incontro organizzato nell’ambito delle attività di Insieme a San Francesco Oggi, iniziative, eventi e laboratori per ritrovarsi e riscoprire l’attualità degli insegnamenti del santo di Assisi e per conoscere da vicino le attività di OSF, presente a Milano dal 1959 e che quest’anno celebra i 65 anni a fianco delle persone fragili.

“Siamo felici di ospitare nella nostra comunità Stefano Mancuso. È una importante occasione di riflessione che ripropone il coraggio di San Francesco di cogliere, in unico senso di fratellanza, l’uomo e la natura, diffondendo così un prezioso insegnamento di rispetto verso tutte le creature. Questa prospettiva ci invita a costruire percorsi di relazione e riconciliazione nel nome della cura, atteggiamento quotidiano che contraddistingue anche le attività di OSF” commenta Fra Marcello Longhi, presidente di OSF, che introdurrà l’incontro.

“Impariamo dalla solidarietà delle piante” parte proprio da San Francesco che 800 anni fa, con il Cantico delle Creature, insegnava il prezioso valore che possiamo dare alla nostra madre terra. Oggi, Stefano Mancuso ci invita a guardare al mondo vegetale come a un modello per un futuro più in equilibrio con l’ambiente. “Prendiamo esempio dalle piante che ci insegnano il valore della solidarietà”. Si indagano dunque quali possano essere le strategie da mettere in atto per rendere la nostra presenza sul pianeta compatibile con il nostro futuro. La specie umana è senza limiti: come fare a non mangiarsi la Terra? “Ci salveremo solo assieme”.

Ingresso libero su prenotazione, fino a esaurimento posti. Per registrarsi accedere al form dedicato su www.operasanfrancesco.it oppure scrivere una mail a eventi@operasanfrancesco.it o telefonare alla segreteria eventi OSF: 0277122401. Chiesa dei Frati Cappuccini Viale Piave, 2.

STEFANO MANCUSO: fondatore della neurobiologia vegetale e appassionato divulgatore, è stato incluso dal New Yorker tra coloro che sono ‘destinati a cambiarci la vita’. Scienziato e divulgatore, Stefano Mancuso è tra le massime autorità mondiali impegnate a studiare e divulgare una nuova verità sulle piante, creature intelligenti e sensibili capaci di scegliere, imparare e ricordare. Professore ordinario presso l’Università di Firenze e ordinario dell’Accademia dei Georgofili, dirige il Laboratorio Internazionale di Neurobiologia Vegetale con sedi a Firenze, Kitakyushu, Bonn e Parigi. È stato il primo scienziato italiano a essere invitato nel 2010 come speaker in un TED Global tenutosi a Oxford e successivamente visualizzato oltre 1,4 milioni di volte solo sul sito TED. Nel 2014 fonda PNAT, una start-up dell’Università di Firenze per la creazione di tecnologia ispirata dalle piante. Nel 2016 vince il premio del Ministero della Scienza e Tecnologia austriaca “Wissenschaftbuck des Jahres” per il miglior saggio scientifico dell’anno. In qualità di scrittore esordisce nel 2013 pubblicando con Giunti il pluripremiato best-seller Verde brillante. Nel 2018, il suo libro Plant Revolution vince il Premio Galileo 2018, il più prestigioso premio per la saggistica scientifica. Seguono con Laterza L’incredibile viaggio delle piante (2018), La Nazione delle Piante (2019) vincitore del Premio Capalbio e dell’Earth Prize, La pianta del mondo (2021) vincitore del Premio Pozzale Luigi Russo e Fitopolis, la città vivente (2023). Nel 2022 ha pubblicato con Einaudi La tribù degli alberi, il suo primo libro di narrativa. I suoi libri sono tradotti in 27 lingue. È inoltre autore di vari podcast tra cui Di sana Pianta realizzato nel 2023 per Chora Media in collaborazione con l’agenzia letteraria di Elastica. Nel 2022 è stato insignito del Fiorino d’Oro, il massimo riconoscimento della Città di Firenze, ed è stato nominato direttore scientifico della neonata Fondazione per il futuro delle città.

OPERA SAN FRANCESCO PER I POVERI fondata nel 1959 dai Frati Cappuccini di viale Piave a Milano, rappresenta da 65 anni sul territorio milanese un luogo di accoglienza e di sostegno per tutti coloro che si trovano in condizioni di forte disagio e necessitano di un aiuto concreto e di un conforto spirituale. Secondo i dati dell’ultimo Bilancio Sociale, nel 2023 OSF ha offerto gratuitamente 2800 pasti al giorno nelle sue due Mense, garantito 107 docce e 32 cambi d’abito quotidiani grazie al servizio Docce e Guardaroba, elargito giornalmente, tramite il Poliambulatorio, 111 visite gratuite oltre a farmaci. Lo scorso anno sono state accolte oltre 30mila persone da 130 paesi al mondo.

