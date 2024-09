L’INAF e la Notte Europea dei Ricercatori 2024

MeteoWeb

Venerdì 27 settembre 2024 si svolge la Notte Europea dei Ricercatori. Le ricercatrici e i ricercatori di tutte le sedi dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) incontreranno il pubblico; sarà possibile confrontarsi faccia a faccia con i protagonisti della ricerca più attuale, alla scoperta dell’affascinante mondo dell’astrofisica, dell’Universo e dei suoi segreti.

La Notte Europea dei Ricercatori – si legge su Edu INAF – è un’iniziativa promossa dalla Commissione Europea e coinvolge ogni anno, fin dal 2005, numerose istituzioni di ricerca in tutti i paesi europei con l’obiettivo di creare occasioni di incontro tra i ricercatori e i cittadini.

L’edizione italiana 2024 si articola in diversi progetti, alcuni direttamente finanziati come: Co.Science, ERN-ApuliaMED, LEAF, MedNIGHT, MEET, NET, SHARPER, STREETS, SUPERSCIENCEME, altri associati come: BRIGHT-NIGHT, SOCIETY reAGIAMO, UNIGHT.

L’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) partecipa all’edizione 2024 con un ampio ventaglio di proposte. Sarà possibile visitare alcuni laboratori e musei ricchi di strumenti storici e partecipare a tavole rotonde, mostre, conferenze, spettacoli e molto altro. Gli Istituti e gli osservatori dell’INAF, sparsi da Nord a Sud su tutto il territorio nazionale, si sono organizzati localmente, aderendo ai vari progetti in cui si articola la Notte Europea dei Ricercatori.

In particolare le sedi INAF di Cagliari, Catania, Abruzzo, Palermo e Trieste aderiscono al progetto SHARPER, le sedi INAF di Bologna a SOCIETY reAGIAMO, L’Osservatorio Astrofisico di Firenze partecipa a BRIGHT-NIGHT, l’Osservatorio Astronomico di Capodimonte è associato a STREETS. Le sedi di Roma aderiscono a NET, mentre l’Osservatorio Astrofisico di Torino a quello di Padova a UNIGHT. L’Osservatorio Astronomico di Padova partecipa Science4All, un progetto che fonde due precedenti manifestazioni, Venetonight, la Notte dei Ricercatori e Kids University Padova.

Gli eventi

Sulle pagine di EduINAF potrete trovare il programma dettagliato di tutti gli eventi organizzati dalle singole sedi dell’INAF. Vediamone però alcuni tra i più interessanti.

A Catania sarà possibile visitare l’Osservatorio (su prenotazione) con una visita guidata e fare osservazioni al telescopio della fotosfera e cromosfera solare.

A Cagliari non perdete l’occasione di prenotare una visita al Sardinia Radio Telescope a San Basilio, un’esperienza certamente indimenticabile.

A Napoli la Notte Europea dei Ricercatori ritorna con il progetto STREETS. Le ricercatrici e i ricercatori dell’Osservatorio Astronomico di Capodimonte guideranno grandi e piccini alla scoperta del cielo notturno, attraverso un eccezionale percorso scientifico, insieme all’Unione Astrofili Napoletani e all’Università degli Studi di Napoli Parthenope.

All’Aquila, L’Osservatorio Astronomico d’Abruzzo presenta “Space Days Vol. III, dalle Dolomiti al Gran Sasso”, un progetto tra paesaggio, arte e scienza, curato da Dolomiti Contemporanee in collaborazione con l’Osservatorio Astronomico d’Abruzzo dell’INAF. Il cosmonauta ligneo, con cui l’artista Fabiano De Martin Topranin esplora lo spazio della scultura e del paesaggio, dopo un’estate trascorsa immerso nel paesaggio del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, rimarrà visibile un mese all’interno del MAXXI L’Aquila. A Teramo, il 27 settembre, presso presso il Campus “A. Saliceti” dell’Ateneo, sin dal pomeriggio le ricercatrici e i ricercatori dell’Osservatorio Astronomico d’Abruzzo coinvolgeranno il pubblico in esperienze interattive e divulgative. Ci saranno osservazioni astronomiche guidate, conferenze, dimostrazioni scientifiche, esperienze di realtà virtuale e tanto altro.

Dopo 4 anni, riapre al pubblico la sede dell’INAF IAPS di Roma per la Notte Europea dei Ricercatori in collaborazione con il CNR. Presso l’area della Ricerca di Tor Vergata, i ricercatori e le ricercatrici guideranno il pubblico in un avvincente viaggio nel sistema solare e oltre! Si potranno visitare i laboratori dove vengono costruititi sofisticati strumenti scientifici. Sarà anche possibile ammirare in esclusiva la preziosissima collezione di rare meteoriti della Specola Vaticana, ospite d’eccezione per questa edizione della Notte.

Sempre a Roma, presso Città dell’Altra Economia, Roma Testaccio, vogliamo segnalare lo spettacolo: “Inside Marie” a cura del Musée Curie, dell’Accademia Polacca delle Scienze di Roma, dell’INAF Osservatorio Astronomico di Roma, del CINECA e dell’INGV. Tra immagini, fumetti e disegni andrà in scena il racconto della straordinaria vicenda scientifica e umana di Maria Sklodowska Curie. Lo spettacolo si svolgerà in collegamento con Parigi, Varsavia e Stoccolma e vedrà la partecipazione della fumettista Alice Milani, e delle ricercatrici Edwige Pezzulli (INAF), Giuliana D’Addezio (INGV) e Neva Besker (Cineca) con la conduzione di Marco Gisotti. L’evento è a cura di: Musée Curie, Accademia Polacca delle Scienze di Roma, INAF, CINECA, INGV.

Venerdì 27 e sabato 28 settembre 2024, sempre a cura dell’Osservatorio Astronomico di Roma, appuntamento imperdibile con “Le dirette con i telescopi INAF nel mondo“. Vi saranno collegamenti in diretta con i principali telescopi INAF nel mondo, TNG, REM e LBT.

Sarà anche possibile una visita all’Osservatorio Astronomico di Monte Porzio Catone con tour guidati del museo interattivo Astrolab.

A Frascati durante tutta la settimana, ricercatori dell’INAF collaborano con l’Università RomaTre e l’associazione Speak Science per dar vita al progetto gestito da FrascatiScienza, con lezioni per le scuole e spettacoli con il simulatore di pianeti Pianeti in una stanza.

A Firenze, presso il Cinema La Compagnia, sarà presentata “The Planets”, una conferenza spettacolo sul Sistema Solare, con ascolto immersivo della suite sinfonica “The Planets” di Gustav Holst. Astronomia e musica si incontrano in un’esplorazione del Sistema Solare, guidati dalle voci dei protagonisti della ricerca astrofisica e spaziale.

Sempre a Firenze si potrà partecipare alla passeggiata astronomica “Firenze. Seconda stella a destra“, una straordinaria visita guidata alla scoperta degli elementi astronomici (a volte anche nascosti) nei monumenti e le opere d’arte della Città. Appuntamento al Ponte Vecchio venerdì 27 settembre alle 15:00.

A Padova, (giovedì 26 settembre 2024, dalle 17:00 presso la sala dei Giganti di Palazzo Liviano) vogliamo segnalare lo spettacolo “Bepi Colombo. Il pescatore di stelle”. La storia di Giuseppe “Bepi” Colombo, raccontata e messa in scena dalla compagnia Teatro popolare d’arte, “per celebrare il geniale matematico padovano che con il suo contributo ha modificato la storia dei viaggi spaziali” cit.

Imperdibile anche una visita alla Specola di Padova, una delle più antiche istituzioni scientifiche della città, guidati dai ricercatori dell’Osservatorio Astronomico di Padova (sabato 28 settembre 2024, dalle14:30 alle 19:00).

A Palermo, insieme ai ricercatori dell’Osservatorio Astronomico di Palermo sarà possibile scoprire in anteprima il Cherenkov Telescope Array Observatory (CTAO). Attraverso dispositivi per la realtà virtuale di ultima generazione ci si ritroverà proiettati in Cile e alle Canarie, tra i telescopi del più grande osservatorio da terra per osservare i raggi gamma, e scoprire in realtà virtuale i segreti dei fenomeni più energetici e violenti dell’universo.

Sempre a Palermo, sarà possibile immergersi in una performance multisensoriale in cui vista udito e tatto saranno coinvolti in un progetto di divulgazione dell’Astrofisica delle Alte Energie dal titolo “Vista-Udito-Tatto” a cura dell’osservatorio Astronomico di Palermo e dell’IASF Palermo.

A Torino, tra le molte attività, vogliamo segnalare l’apertura straordinaria del planetario. Venerdì 27 settembre 2024, dalle ore 17:00 fino alla mezzanotte, Infini.to Planetario di Torino, apre le porte. Oltre cinque ore di attività dedicate ai piccoli e grandi appassionati di astronomia, assieme ai ricercatori dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), dell’Università degli Studi di Torino (Unito) e dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN),

Infine vogliamo segnalare il Cody Maze Astrofisico, un gioco, un labirinto virtuale nel mondo reale che propone sfide di coding e quiz di astronomia, astrofisica ed esplorazione spaziale. Anche quest’anno viene proposto in varie sedi dell’INAF come a Bologna, Padova, Palermo e Trieste. Per giocare basterà avere uno smartphone/tablet dotato di connessione dati, fotocamera, lettore QR code e app Telegram.

