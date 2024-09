L’incanto della neve sulle cime del Gran Sasso | FOTO

MeteoWeb

In una splendida giornata di sole, le vette dell’Appennino abruzzese appaiono oggi innevate. Sul Gran Sasso, precisamente a Campo Imperatore, la temperatura è scesa fino a -2,1°C a mezzanotte, come rilevato dalla stazione meteorologica dell’associazione Caput Frigoris, situata a 2132 metri nel Giardino Botanico. Attualmente la temperatura è di circa +5°C, con condizioni di assenza di vento. Al Rifugio Franchetti, sul versante teramano del massiccio, a 2433 metri di altitudine, è stata registrata una minima di -3,9°C. Nevicate abbondanti sono state segnalate anche sulla Maiella. La stazione meteo “La Madonnina”, situata a 2003 metri in località Majelletta – Blockhaus di Pretoro (Chieti), ha registrato una minima di -1,1°C, mentre la temperatura attuale è di 1,9°C.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

