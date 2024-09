Dagli incendi alla polvere sahariana, il bilancio di Copernicus sull’estate boreale

MeteoWeb

Il Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) monitora regolarmente gli indicatori chiave della composizione dell’atmosfera in tutto il mondo, tra cui la qualità dell’aria superficiale in Europa, le emissioni di fumo degli incendi boschivi e le concentrazioni globali di inquinanti atmosferici e gas serra, tra gli altri. Sono basati su un esclusivo sistema di modellizzazione operativa che assimila le osservazioni della Terra e le misurazioni da reti in situ in un rigoroso quadro di garanzia della qualità.

In un nuovo bollettino, pubblicato oggi, si evidenziano alcuni degli eventi significativi correlati alla composizione atmosferica che hanno avuto luogo durante l’estate boreale (giugno-luglio-agosto) del 2024.

Gli incendi boschivi in ​​Sud America e Canada hanno prodotto notevoli emissioni di carbonio e particolato

La stagione degli incendi in Sud America, che in genere si sviluppa da fine luglio e agosto di ogni anno, è stata particolarmente degna di nota con incendi intensi e diffusi in Bolivia e Brasile, inclusa la regione del Pantanal che ospita le più grandi zone umide tropicali del mondo. La regione è stata colpita da gravi incendi boschivi dagli ultimi giorni di maggio che sono continuati per gran parte di giugno, luglio e in particolare agosto. Rispetto allo stesso periodo di tempo dei 21 anni precedenti, i dati sulle emissioni di incendi di CAMS mostrano che sono stati generalmente superiori alla media nel 2024. Le emissioni di incendi sono state eccezionalmente elevate in Bolivia e negli stati brasiliani di Amazonas e Mato Grosso do Sul (la regione in cui si trovano la maggior parte delle zone umide del Pantanal), che hanno registrato le loro emissioni totali stimate più elevate dall’inizio dell’anno, rispettivamente con 44, 22 e 13 megatonnellate di carbonio.

Il Nord America ha nuovamente sperimentato un’altra estate estrema di incendi boschivi nel 2024, dietro solo al 2023 in termini di emissioni totali stimate. Molti incendi boschivi si sono verificati per gran parte di luglio e agosto, sia in Canada che negli Stati Uniti occidentali. Di conseguenza, i Territori del Nord-Ovest del Canada, Saskatchewan e Manitoba hanno già registrato le loro più alte emissioni di carbonio da incendi boschivi per agosto nel GFAS (set di dati sulle emissioni di incendi di CAMS), contribuendo alle emissioni totali stimate per giugno, luglio e agosto per il Canada di poco più di 80 megatonnellate, superando il livello del 2023 in cui il Paese ha registrato le sue più alte emissioni di carbonio ad agosto dal 2003.

Anche l’Europa sudorientale ha registrato una significativa attività di incendi boschivi durante quest’estate. A luglio e agosto, ci sono stati diversi episodi che hanno influenzato la qualità dell’aria nella regione, di cui episodi in Macedonia del Nord, Grecia, Bulgaria e altri Paesi balcanici che sono stati particolarmente significativi. Uno degli incendi boschivi si è verificato nei pressi di Atene, con un impatto grave sulla qualità dell’aria in città.

Episodi di polvere sahariana quasi continui interessano Europa e America

Quantità significative di polvere dal deserto del Sahara sono state osservate mentre attraversavano l‘Atlantico settentrionale verso la regione caraibica, continuando una dinamica osservata per un periodo di tempo prolungato. Le informazioni CAMS sulla profondità ottica dell’aerosol di polvere (AOD) mostrano impulsi regolari di polvere sahariana che attraversano l’Oceano Atlantico durante giugno, luglio e agosto. La polvere è riuscita a influenzare la qualità dell’aria nei Caraibi, raggiungendo persino occasionalmente la Penisola dello Yucatan, il Guatemala, l’Honduras e il Nicaragua settentrionale. Un trasporto di polvere particolarmente importante è stato un episodio di Calima, osservato il 20 agosto, che ha attraversato le isole Canarie prima di viaggiare verso ovest attraverso l’Atlantico.

Questo segue un altro episodio significativo di trasporto di polvere sahariana che ha interessato l’Europa sudorientale all’inizio di giugno, che ha provocato elevate concentrazioni superficiali di PM10 in aree come Bulgaria, Cipro o Grecia per diversi giorni con valori significativamente superiori alla soglia di esposizione media di 24 ore di 50 µg/m3 stabilita dall’Unione Europea per la qualità dell’aria.

L’SO 2 vulcanica della Penisola di Reykjanes in Islanda raggiunge l’Europa

CAMS ha seguito da vicino l’attività vulcanica nella Penisola islandese di Reykjanes, attiva per tutto l’anno. Durante l’estate, sono state segnalate eruzioni a luglio e agosto, portando il numero totale a sei in questa regione nel 2024.

Il pennacchio risultante dall’eruzione del 22 agosto ha raggiunto il continente europeo il 26 agosto con un segnale rilevato nelle concentrazioni di anidride solfora (SO 2 ) a livello del suolo in diverse stazioni di monitoraggio in Francia, Belgio e Germania. Le concentrazioni sono rimaste al di sotto della soglia oraria di 350 μg/m³, il livello al quale le concentrazioni di SO₂ potrebbero iniziare a rappresentare un rischio per la salute umana.

Sono state osservate emissioni vulcaniche anche sull’Etna, uno dei vulcani più noti d’Europa, attivo dal luglio 2024. I dati CAMS mostrano diversi pennacchi di SO 2 derivanti da questa attività, in particolare il 5, 16 e 22 luglio. Questi pennacchi sono stati spinti verso sud, in direzione del Mediterraneo, e hanno avuto un impatto minimo sulla qualità dell’aria al di fuori delle vicinanze del vulcano.

Qualità dell’aria: monitoraggio e previsione delle concentrazioni estive di ozono

Uno dei rischi ambientali normalmente associati all’estate e al conseguente aumento delle temperature è la diminuzione della qualità dell’aria, in particolare associata a concentrazioni più elevate di ozono a livello del suolo.

Sebbene i livelli di ozono superficiale siano rimasti entro la soglia regolamentare per un massimo giornaliero di 8 ore di 120 µg/m3 quest’estate, CAMS ha osservato tre periodi particolari in cui le condizioni sono state favorevoli all’aumento delle concentrazioni di ozono: fine giugno, 17-20 luglio e 29 luglio-4 agosto; che hanno coinciso con la celebrazione dei Giochi Olimpici a Parigi.

