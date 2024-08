Islanda, le emissioni di SO2 dal vulcano nella Penisola di Reykjanes raggiungono l’Europa

MeteoWeb

Il 22 agosto, si è verificata un’eruzione vulcanica nella Penisola di Reykjanes, in Islanda. Dall’inizio dell’anno, questa è la sesta eruzione vulcanica in questa regione. Il Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) ha monitorato il pennacchio di anidride solforosa (SO 2 ) emesso dal vulcano mentre si sposta verso l’Europa.

Le previsioni CAMS sulla composizione atmosferica, basate sull’assimilazione delle osservazioni satellitari, includono informazioni sulla quantità di SO 2 nell’atmosfera, per la quale le eruzioni vulcaniche possono essere una fonte significativa. Le previsioni dell’anidride solforosa dal 23 agosto, in seguito all’eruzione in Islanda, hanno mostrato un pennacchio di SO 2 che si sposta attraverso il Nord Atlantico raggiungendo l’Europa nordoccidentale il 24 agosto e proseguendo più a est nei giorni successivi.

Le osservazioni satellitari dell’altezza del pennacchio indicano che la concentrazione più elevata di SO 2 è compresa tra 5 e 8km nell’atmosfera, ma le previsioni e i siti di misurazione della superficie hanno anche mostrato concentrazioni aumentate di SO 2 (fino a 20μg/m3) a livello del suolo. Le concentrazioni di SO 2 previste e misurate sono al di sotto della soglia di esposizione raccomandata di 350μg/m3 stabilita negli standard di qualità dell’aria dell’UE e non si prevede che abbiano impatti importanti sulla qualità dell’aria e sulla salute.

Mark Parrington, Senior Scientist di CAMS, commenta: “la Penisola di Reykjanes ha sperimentato un’attività vulcanica e delle eruzioni che hanno portato all’emissione di grandi pennacchi di anidride solforosa nell’atmosfera. In CAMS, le osservazioni satellitari in tempo quasi reale dei pennacchi ci consentono di tracciare l’SO 2 nell’atmosfera e di analizzare i possibili impatti sulla qualità dell’aria. Le emissioni di questo episodio non sono state abbastanza gravi da avere un impatto significativo sui processi atmosferici globali o sulla salute umana, ma è importante documentare e tenere traccia di ogni episodio”.

Le previsioni dell’anidride solforosa di CAMS, inizializzate dalle osservazioni satellitari assimilate e ipotizzando un’altezza di iniezione iniziale di circa 5km, prevedono il trasporto del pennacchio nei 5 giorni successivi in base al sistema di previsione integrato (IFS) del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF). Le previsioni vengono inizializzate ogni 12 ore in base alle nuove osservazioni. L’ECMWF implementa CAMS per conto dell’Unione europea. Le previsioni di CAMS mostrano SO 2 gassosa nell’atmosfera, ma non forniscono informazioni sulla cenere vulcanica, che è di responsabilità dei Centri consultivi sulle ceneri vulcaniche (VAAC).

