Incendi Portogallo, l’Ue attiva il Meccanismo di Protezione Civile: pronti 500 milioni

L’Ue ha attivato il Meccanismo di Protezione Civile per fornire supporto contro l’emergenza incendi in Portogallo, a seguito della richiesta pervenuta da Lisbona. Lo annuncia il Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, con un post su X. “Sentita solidarietà a tutti coloro che sono stati colpiti dai devastanti incendi boschivi in ​​Portogallo. I miei pensieri sono rivolti alle vittime e alle loro famiglie. L’Ue ha attivato il suo Meccanismo di protezione civile per fornire un sostegno di emergenza”, ha scritto.

“Aiuteremo anche a ricostruire. Il Fondo di solidarietà dell’Ue può coprire parte dei danni. E attiveremo un’ulteriore flessibilità per mobilitare fino a 500 milioni di euro nell’ambito dei programmi della politica di coesione del Portogallo”, ha scritto ancora von der Leyen.

