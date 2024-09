Caldo estremo e incendi in California: evacuazioni di massa e fenomeni meteo anomali | FOTO

MeteoWeb

Negli ultimi giorni, temperature estreme hanno alimentato un vasto incendio nel Sud della California, rogo come “Line Fire“, che ha generato fenomeni meteorologici simili a temporali. Questo evento ha obbligato almeno 6mila persone a fuggire dalle proprie case, minacciando migliaia di case e strutture commerciali lungo il confine della Foresta Nazionale di San Bernardino, a circa 100 km a Est di Los Angeles.

I vigili del fuoco stanno affrontando condizioni molto difficili, con temperature superiori ai +37°C e terreni impervi. Ciò ha limitato la loro capacità di controllare le fiamme, che hanno causato la formazione di nubi capaci di generare venti e fulmini. Rick Carhart, portavoce del Cal Fire, ha dichiarato: “Ci troviamo di fronte ad alte temperature e aree impervie dove non si è registrato alcun incendio per decenni, con una grande quantità di vegetazione che alimenta le fiamme“.

Nonostante il duro lavoro, l’incendio ha già devastato 96 km quadrati di vegetazione, con solo il 5% contenuto. Tuttavia, l’arrivo di temperature più fresche previsto nei prossimi giorni potrebbe aiutare gli sforzi di contenimento.

Il Line Fire è solo uno dei numerosi incendi che stanno divampando in tutto l’Occidente degli Stati Uniti, con situazioni critiche anche in Idaho, Oregon e Nevada. In quest’ultimo stato, circa 20mila persone sono state evacuate a causa di un incendio vicino Reno. Nel Nord della California, un altro incendio ha distrutto oltre 30 edifici e numerosi veicoli.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.