Incendio in un magazzino a Vipiteno: enorme nube di fumo, “tenere chiuse le finestre” | FOTO

Un incendio di vaste dimensioni è scoppiato in serata in un magazzino dell’azienda di costruzioni ‘Mader’ a Vipiteno, in provincia di Bolzano. A causa del rogo, si è sviluppata una enorme e densa nube di fumo che si è propagata nell’intera zona del comprensorio di Vipiteno. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco, al lavoro per domare le fiamme. Non ci sarebbero feriti.

La Protezione Civile – riferisce una nota della Provincia di Bolzano – raccomanda di tenere chiuse le finestre e le porte, di spegnere i sistemi di condizionamento e di ventilazione e di evitare di compiere attività all’aperto. La popolazione è stata informata attraverso i messaggi di allerta lanciati, via radio e televisione, dall’Agenzia provinciale per la Protezione Civile.

