Incendio Napoli, in fiamme rifiuti nella periferia nord: monitoraggio delle diossine

A partire dalle 15 circa, si è sviluppato un incendio che sta coinvolgendo rifiuti di varia tipologia depositati sul terreno a margine della Circumvallazione esterna alle spalle del carcere di Secondigliano, nei pressi del campo rom, nella periferia nord di Napoli. Ad una prima osservazione, le fiamme hanno coinvolto materiali vari, tra cui rifiuti urbani misti, resti di elettrodomestici, legname. L’incendio ha avuto anche ripercussioni sul traffico.

I tecnici del dipartimento Arpac di Napoli sono intervenuti sul posto intorno alle 16, su richiesta dei Vigili del Fuoco. È in corso il monitoraggio di diossine e furani dispersi in atmosfera. I risultati degli accertamenti in corso verranno diffusi non appena disponibili.

Alle 18, l’Incendio appariva in fase di spegnimento.

