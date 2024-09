Incidente tra due traghetti nello Stretto di Messina, lo scontro a pochi metri dagli approdi peloritani | VIDEO

MeteoWeb

Incidente navale pochi minuti fa nello Stretto di Messina. Due traghetti, sembrerebbe entrambi della Caronte & Tourist, si sono scontrati urtandosi più volte nelle acque della rada San Francesco, a pochi metri dagli approdi di Messina città. Uno dei due mezzi coinvolti era partito da Villa San Giovanni in ritardo per altri imprecisati problemi. I dettagli dell’incidente e la dinamica dell’accaduto non sono ancora noti, ma fortunatamente non risultano persone coinvolte.

Si registrano pesanti disagi, con conseguenti ripercussioni sui viaggiatori.

