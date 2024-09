Incidente ultraleggero, morte le 2 persone a bordo

MeteoWeb

Morti in ospedale nella tarda serata di ieri i 2 occupanti dell’ultraleggero precipitato nel pomeriggio nei pressi di un’aviosuperficie a Premariacco (Udine): una ragazza, di 15 anni, studentessa, di Roveredo in Piano (Pordenone), e il suo istruttore di volo, un giovane di 31 anni, Udine. È quanto riporta il Messaggero Veneto. Il velivolo è precipitato durante un volo di ambientamento (introduttivo) e, una volta caduto, ha preso fuoco causando agli occupanti gravissime ustioni. La giovane e l’istruttore sono deceduti a distanza di un’ora l’una dall’altro, nella tarda serata, per la gravità delle ferite.

