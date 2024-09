Ultraleggero cade e prende fuoco nell’Udinese: due ustionati

MeteoWeb

Un ultraleggero è caduto in un uliveto vicino all’elisuperficie di Premariacco, in provincia di Udine. È accaduto intorno alle 17 di oggi, lunedì 2 settembre. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Cividale e i sanitari che hanno soccorso i due occupanti, riversi a terra ustionati. A causa dell’incendio del velivolo, si è scatenato un rogo di sterpaglie: le fiamme sono state spente e le sterpaglie bonificate. Ancora in fase di accertamento le cause, al vaglio dei Carabinieri impegnati nelle indagini.

