Inondazioni in Europa, tregua dal maltempo ma il livello dei fiumi è in aumento

MeteoWeb

Una tregua sembra finalmente in arrivo per l’Europa centrale, duramente colpita dalle piogge torrenziali e dalle inondazioni che hanno causato almeno 18 vittime tra Polonia, Romania, Austria e Repubblica Ceca. In Polonia meridionale, oltre 5.000 soldati sono stati mobilitati per assistere la popolazione.

Il maltempo si è spostato verso l’Italia, anche se con intensità minore. Nella città di Nysa, situata nel Sud della Polonia, i livelli dell’acqua hanno iniziato a diminuire, dopo che il sindaco aveva ordinato l’evacuazione di circa 40mila residenti. Tuttavia, le piogge abbondanti hanno provocato un aumento del livello dei fiumi, e nei prossimi giorni si teme che possano verificarsi inondazioni più gravi in alcune aree di Germania, Polonia, Ungheria e Romania.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.