Inondazioni in Marocco, almeno 18 morti nel Sud del Paese

Nel Sud del Marocco le inondazioni causate da piogge torrenziali hanno provocato la morte di almeno 18 persone, tra cui 3 stranieri, e altre 4 risultano disperse. Le vittime si concentrano principalmente nelle province di Tata, Errachidia, Tiznit, Tinghir e Taroudant. I cittadini stranieri deceduti includono un peruviano, un canadese e uno spagnolo, ma non è stato specificato se fossero turisti. Le inondazioni hanno colpito duramente le aree semi-aride del Iaese, a causa di un’eccezionale instabilità atmosferica provocata da una massa d’aria tropicale, secondo il Dipartimento meteorologico marocchino.

La regione di Ouarzazate ha registrato 47 mm di pioggia in sole 3 ore, mentre a Tagounite, vicino al confine algerino, sono caduti fino a 170 mm di pioggia tra sabato e domenica, un volume di precipitazioni pari a quello che solitamente si registra in un anno. Nel vicino deserto algerino, piogge altrettanto violente hanno colpito le aree desertiche, con la Protezione Civile che ha riportato dispersi nelle province di Tamanrasset e El Bayadh. Le ricerche delle persone scomparse continuano in entrambe le nazioni colpite.

