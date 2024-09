“John” si abbatte sul Messico come uragano di categoria 3: rischio di inondazioni mortali | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

L’uragano John ha colpito la costa pacifica meridionale del Messico con il potenziale di inondazioni mortali dopo essere diventato un uragano maggiore (categoria pari o superiore a 3) nel giro di poche ore. È arrivato sulla costa vicino alla città di Punta Maldonado nella tarda serata di lunedì 23 settembre come tempesta di categoria 3 con venti massimi sostenuti di 190km/h. La rapida intensificazione di John ha spinto le autorità a correre ad avvertire la popolazione della sua potenziale distruzione. “Cercate un terreno più elevato, proteggetevi e non dimenticate che la vita è la cosa più importante; le cose materiali possono essere sostituite“, ha scritto il Presidente messicano Andrés Manuel López Obrador su X.

Questa mattina, John si è indebolito fino a diventare un uragano di categoria 2 con venti massimi sostenuti di 160km/h, secondo l’U.S. National Hurricane Center (NHC). Il centro ha affermato prima del landfall che storm surge (innalzamenti di mare) e alluvioni lampo “pericolose per la vita” stavano già devastando la costa del Pacifico vicino a Oaxaca. Le forti piogge dei giorni precedenti hanno già lasciato alcune strade della regione in una posizione precaria.

L’agenzia nazionale di protezione civile ha emesso un’allerta rossa, chiedendo alle persone di rimanere in casa e di stare lontane dalle finestre. I governi degli stati di Guerrero e Oaxaca hanno detto che le lezioni sarebbero state sospese in diverse zone costiere oggi. Il Governatore di Oaxaca ha detto che il governo dello stato ha evacuato 3.000 persone e allestito 80 rifugi. Ha anche detto di aver inviato 1.000 militari e personale statale per affrontare l’emergenza.

L’aeroporto internazionale nella località turistica di Puerto Escondido ha sospeso tutti i voli.

Un super aumento dell’intensità

L’imprevisto aumento di intensità dell’uragano John ha colto di sorpresa scienziati, autorità e residenti della zona, qualcosa che Matt Benz, meteorologo senior di AccuWeather, ha attribuito agli oceani più caldi, che alimentano gli uragani. Di conseguenza, gli improvvisi aumenti di intensità degli uragani sono diventati sempre più comuni, ha affermato Benz. “Queste sono tempeste che non abbiamo mai sperimentato prima”, ha affermato. “L’intensificazione rapida si è verificata più frequentemente nei tempi moderni rispetto ai dati storici. Quindi questo ci dice che lì sta succedendo qualcosa”.

Benz ha espresso preoccupazione per il fatto che la tempesta potrebbe rallentare una volta toccata la terraferma, lasciandola sospesa sulla zona costiera, il che potrebbe causare danni ancora maggiori.

Le previsioni

Entro giovedì 26 settembre, si prevede che l’uragano John produrrà da 150 a 300mm di pioggia nelle aree costiere dello stato del Chiapas, con quantitativi ancora maggiori in aree isolate. Nelle aree lungo e vicino alla costa di Oaxaca fino al sud-est di Guerrero, sono previsti tra 250 e 500mm di pioggia con totali isolati più alti fino a giovedì 26.

“Sono in corso tempeste di vento, pericolosi storm surge e inondazioni improvvise”, ha avvertito l’NHC. “John si muove lentamente e porterà piogge intense sulle zone costiere del Messico sudoccidentale per tutta la prossima settimana”, viene aggiunto. “Queste forti piogge causeranno probabilmente inondazioni significative e potenzialmente pericolose per la vita” negli stati meridionali di Chiapas, Oaxaca e Guerrero.

Quella dell’uragano è una notizia angosciante per la regione, che l’anno scorso è stata colpita da Otis, un uragano dalla simile rapida intensificazione. Otis ha devastato la città turistica di Acapulco, dove i residenti avevano avuti pochi avvertimenti sull’intensità di ciò che stava per colpirli. Uno degli uragani in più rapida intensificazione mai visti, Otis ha fatto saltare la corrente in città per giorni e causato molte vittime.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.