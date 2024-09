Un asteroide “potenzialmente pericoloso” ha salutato la Terra durante l’eclissi della Superluna

MeteoWeb

Nella mattinata di oggi, un asteroide delle dimensioni di un edificio ha attraversato il cielo vicino alla Terra, coincidendo con due spettacolari fenomeni celesti: la Superluna di settembre e un’eclissi lunare parziale. Questo evento, pur non rappresentando una minaccia concreta, ha attirato l’attenzione degli scienziati e degli appassionati di astronomia di tutto il mondo. La NASA, attraverso il Jet Propulsion Laboratory (JPL), ha monitorato con attenzione il passaggio dell’asteroide, noto come 2013 FW13, a causa delle sue dimensioni e della sua vicinanza al nostro pianeta.

Il passaggio dell’asteroide: dati e dettagli

Alle 2:30 EDT di mercoledì (8:30 ora locale), l’asteroide 2013 FW13 è passato a circa 2 milioni di miglia dalla Terra, una distanza che corrisponde a circa otto volte quella che ci separa dalla Luna. Con un diametro di circa 510 piedi (circa 155 metri) e una velocità di viaggio di circa 35.000 miglia all’ora (56.000 km/h), l’asteroide ha attraversato lo spazio interplanetario in modo rapido e spettacolare.

Scoperto nel marzo 2013 dagli astronomi delle Hawaii, l’asteroide 2013 FW13 non rappresenta una minaccia immediata. La NASA definisce “potenzialmente pericolosi” quegli oggetti che si avvicinano alla Terra a una distanza inferiore ai 4,6 milioni di miglia e che superano i 492 piedi di diametro. Nonostante la definizione, la NASA ha rassicurato che non ci sono preoccupazioni reali riguardo a un impatto futuro, e il prossimo avvicinamento dell’asteroide è previsto per il 27 marzo 2026, quando passerà a circa 16 milioni di miglia dalla Terra.

Dato che l’asteroide era visibile solo da una distanza tale da non essere osservabile ad occhio nudo, gli appassionati di astronomia e gli studiosi hanno potuto seguire il suo passaggio attraverso strumenti virtuali. La NASA ha reso disponibile un tracker di asteroidi, che consente di osservare in tempo reale la posizione di questi corpi celesti nel sistema solare.

Il contesto degli asteroidi e le misure di sicurezza spaziale

Gli asteroidi sono resti rocciosi dell’epoca della formazione del sistema solare, avvenuta circa 4,6 miliardi di anni fa. Essi orbitano attorno al Sole, ma a differenza dei pianeti, sono significativamente più piccoli. L’asteroide 2013 FW13 è classificato come uno degli 18.232 asteroidi Apollo, una categoria che include oggetti che possono attraversare l’orbita terrestre.

Nel corso degli ultimi anni, la NASA ha intensificato gli sforzi per monitorare e mitigare i rischi legati agli asteroidi. Nel 2022, l’agenzia spaziale ha realizzato il primo test di doppia deflessione, un esperimento che ha coinvolto un veicolo spaziale lanciato per impattare un asteroide e modificare la sua orbita. Questo test ha dimostrato la possibilità di alterare la traiettoria di un asteroide e ridurre il rischio di impatto futuro.

Inoltre, la NASA ha inviato la navicella spaziale OSIRIS-REx in missione verso l’asteroide Bennu, un oggetto vicino alla Terra che ha attirato particolare attenzione per il suo potenziale rischio di collisione. La sonda ha raccolto campioni da Bennu e li ha restituiti sulla Terra nel settembre 2023. Anche se i risultati di questa missione non sono ancora stati divulgati, Bennu rimane un obiettivo di studio cruciale, poiché gli scienziati stimano che potrebbe avere una possibilità su 2.700 di impattare la Terra nel 2182.

Il passaggio dell’asteroide è avvenuto in concomitanza con la Superluna di settembre, conosciuta anche come Luna del Raccolto. Questo fenomeno si verifica quando la Luna raggiunge il punto più vicino alla Terra durante la sua orbita, facendola apparire significativamente più grande e luminosa.

