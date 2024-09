Arriva una notte magica, protagonista l’eclissi della Superluna del Raccolto

MeteoWeb

La Luna del Raccolto di settembre 2024 sarà un evento celeste particolarmente spettacolare. Ogni plenilunio è di per sé un fenomeno straordinario ma, quest’anno, la Luna piena di settembre sarà accompagnata da 2 eventi unici: sarà una “Superluna” e si verificherà un’eclissi parziale nella notte tra il 17 e il 18 settembre.

Una Superluna in cielo

Il termine “Superluna” descrive una Luna Piena che si verifica quando il satellite naturale della Terra si trova vicino al perigeo, il punto della sua orbita più vicino al nostro pianeta. Durante questo periodo, la Luna può apparire leggermente più grande e luminosa, anche se la differenza è spesso difficile da percepire a occhio nudo. La Luna del Raccolto di settembre sarà la seconda di una serie di 4 superlune consecutive nel 2024, seguita dalla straordinaria Luna Blu di agosto.

Eclissi parziale di Luna, cosa accadrà

Oltre alla Superluna, la notte tra 17 e 18 settembre offrirà anche un’altra sorpresa: un’eclissi lunare parziale. Durante un’eclissi lunare, la Terra si interpone tra il Sole e la Luna, proiettando la sua ombra sulla superficie lunare. In questo caso, solo la parte superiore della Luna sarà oscurata dall’ombra più densa della Terra, chiamata “umbra”, mentre il resto del disco lunare sarà immerso nella penombra, che permette il passaggio di una parte di luce solare.

Questo tipo di eclissi, anche se solo parziale, creerà un interessante gioco di luci e ombre sulla superficie lunare, rendendo visibili contrasti netti sui crateri e altre formazioni. Il fenomeno sarà maggiormente apprezzabile con l’ausilio di telescopi o binocoli, ma anche a occhio nudo offrirà uno spettacolo suggestivo.

Visibilità dell’eclissi della Superluna del Raccolto

L’eclissi sarà visibile da gran parte del pianeta, tra cui il Nord America, l’intero Sud America, l’Europa (Italia compresa), gran parte dell’Africa e alcune regioni dell’Asia e dell’Antartide. Tuttavia, il momento clou dell’eclissi varierà in base alla posizione geografica. In Europa e Africa, l’eclissi raggiungerà il suo apice nelle prime ore del 18 settembre: in Italia, la fase più intensa si verificherà intorno alle 04:44.

Un promemoria astronomico

Le eclissi lunari, oltre a essere eventi affascinanti, offrono una visibile dimostrazione della forma sferica della Terra. Durante l’eclissi, l’ombra terrestre proiettata sulla Luna appare curvata, un effetto che affascina e ispira riflessioni da millenni. Sebbene quella in arrivo sia un’eclissi parziale e non totale, la combinazione con la Superluna renderà questo evento ancora più degno di essere osservato.

Per chiunque desideri osservare questo straordinario fenomeno, il consiglio è di trovare un luogo con poca luce artificiale e una vista senza ostacoli dell’orizzonte orientale. Anche se non sarà un’eclissi totale, la Luna del Raccolto 2024 promette comunque di essere un evento memorabile nel calendario astronomico di quest’anno.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.