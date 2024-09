La cometa C2023 A3 Tsuchinshan-Atlas è sempre più luminosa: che spettacolo su Ragusa!

MeteoWeb

La cometa C2023 A3 Tsuchinshan-Atlas è sempre più luminosa nel cielo mattutino. Davvero spettacolare lo scatto di Alan Dyer all’alba del 28 settembre sul Bryce Canyon National Park, negli Stati Uniti d’America. Nella foto, in alto a corredo dell’articolo, si può vedere la cometa C2023 A3 Tsuchinshan-Atlas immortalata con “una singola esposizione di 15 secondi con la mia macchina fotografica Canon R5 a ISO 800. La posizione era Fairyland Point, guardando quasi verso est“.

“La cometa non era visibile a occhio nudo, ma poteva essere vista con un binocolo 10×50, anzi, la sua coda si è alzata per prima ed era visibile prima che la testa superasse la lontana collina“, dice Dyer. “Il campo visivo completo è di 15º per 10º, quindi la coda è lunga almeno 7º-8º“.

La cometa è attualmente luminosa quanto una stella di magnitudine +2,5. In un cielo buio, sarebbe molto facile da vedere. All’alba, non è così facile, ma questo potrebbe cambiare presto. Il 9 ottobre, la cometa passerà tra la Terra e il Sole. La luce solare diffusa in avanti dalla polvere della cometa amplificherà la luminosità della cometa a magnitudini negative.

Anche il nostro Giovanni Tumino, dalla Sicilia, ci regala un altro scatto straordinario della cometa C2023 A3 Tsuchinshan-Atlas, realizzato alle 05:57 di questa mattina da Ragusa Ibla. Si può vedere bene il transito della cometa sul quartiere barocco di Ragusa, la storica Ibla appunto. La foto è scattata con una CANON EOS R5 Mirrorless camera con CANON RF zoom 100-500 @ 135 mm. f/4,5, Posa di 0,6 secondi @ ISO 3.200, Software: Photoshop.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.