La faglia di Puente Hills rappresenta una minaccia sismica più grande di quella di San Andreas

Un terremoto di magnitudo 4,4 registrato vicino a Highland Park il 12 agosto scorso ha riacceso i timori legati alla sismicità del bacino di Los Angeles. Questo evento ha portato alla ribalta un elemento geologico meno noto ma potenzialmente devastante: la faglia di Puente Hills, un sistema di faglie che alcuni esperti ritengono possa rappresentare una minaccia sismica maggiore rispetto alla celebre faglia di San Andreas.

Il terremoto ha colpito alle 12:20, scuotendo nervi e ricordi di altri sismi distruttivi nella storia recente della regione. L’epicentro era situato a circa 2,5 miglia a sud di Highland Park, secondo quanto riportato dall’United States Geological Survey (USGS). Sebbene di magnitudo relativamente modesta, questo terremoto ha ricordato agli abitanti della California meridionale che anche le faglie meno famose possono causare gravi danni, soprattutto in una zona densamente popolata come il bacino di Los Angeles.

Puente Hills: una minaccia nascosta

La faglia di Puente Hills, un sistema di spinta cieca, si estende per circa 25 miglia dal centro di Los Angeles fino a Brea, nella contea di Orange. Questa faglia, parte di un complesso sistema geologico, non è visibile in superficie e si nasconde sotto il sottosuolo urbano. I geologi la suddividono in tre segmenti principali: Los Angeles, Santa Fe Springs e Coyote Hills, tutti localizzati sotto alcune delle aree più densamente popolate della regione.

Ciò che rende Puente Hills particolarmente pericolosa è la sua capacità di produrre terremoti devastanti, nonostante la sua invisibilità alla superficie. La faglia è responsabile di uno dei terremoti più significativi della storia recente di Los Angeles, il sisma di Whittier Narrows del 1° ottobre 1987, con una magnitudo di 5,9. Quel terremoto causò otto vittime e lasciò oltre 9.000 persone senza casa, con danni stimati in centinaia di milioni di dollari.

La minaccia delle faglie di spinta

La sismologa Lucy Jones ha spiegato che le faglie come Puente Hills sono più difficili da individuare rispetto a quelle più celebri, come San Andreas. Le faglie di spinta cieca sono nascoste sotto strati di terreno e possono essere scoperte solo attraverso tecniche avanzate di imaging, simili a un’ecografia del sottosuolo.

Un aspetto chiave che distingue Puente Hills dalla faglia di San Andreas è il tipo di movimento che caratterizza i due sistemi. San Andreas è una faglia trascorrente, in cui le placche tettoniche si muovono orizzontalmente l’una accanto all’altra. Al contrario, Puente Hills è una faglia di spinta, il che significa che i blocchi di roccia su entrambi i lati della faglia si muovono verticalmente, comprimendosi l’uno sull’altro. Questo tipo di movimento tende a generare terremoti con un forte scuotimento verticale, che può risultare particolarmente distruttivo per gli edifici.

Secondo Jones, mentre San Andreas è il sistema di faglie più lungo e veloce della California, con il potenziale per produrre terremoti di grandi magnitudo, Puente Hills rappresenta una minaccia altrettanto seria proprio per la sua vicinanza a una delle aree urbane più densamente popolate degli Stati Uniti.

Un bacino di faglie inquietante

Il bacino di Los Angeles è attraversato da numerose faglie, molte delle quali sono faglie di spinta. Oltre a Puente Hills, ci sono altre faglie note nel bacino, come quelle di Elysian Park e Compton, tutte capaci di generare terremoti significativi. Il geologo dell’USGS, Alex Hatem, ha sottolineato come la regione sia costantemente attiva dal punto di vista sismico, con numerosi terremoti di magnitudo superiore a 4.0 registrati ogni anno.

Il terremoto del 12 agosto 2024 è solo l’ultimo di una serie di scosse che hanno colpito la California meridionale quest’anno. Secondo Jones, la regione ha già registrato 13 terremoti di magnitudo 4.0 o superiore nel 2024, un numero in linea con la media storica di 10-12 terremoti annuali di questa magnitudo.

Nonostante questa attività, gli esperti non hanno rilevato un comportamento anomalo o un aumento del rischio sismico immediato legato alla faglia di Puente Hills. Tuttavia, come ha sottolineato Hatem, ogni terremoto aumenta leggermente la probabilità che un evento più grande possa seguire.

Imprevedibilità e preparazione

Una delle principali difficoltà nel prevedere i terremoti è la loro imprevedibilità. Come ha spiegato la sismologa Jones, è impossibile sapere quale faglia sarà la prossima a produrre un grande terremoto. “Ognuno di noi ha faglie attive nelle vicinanze“, ha detto Jones. “Non sappiamo quale sarà il prossimo“.

Nonostante la complessità delle dinamiche sismiche, è chiaro che la preparazione è fondamentale. Joe Vinatieri, sindaco di Whittier, ha vissuto in prima persona gli effetti devastanti del terremoto di Whittier Narrows nel 1987. Ricorda vividamente quel giorno, quando si trovava in un ufficio al quinto piano e l’edificio iniziò a tremare sempre più violentemente. Durante il tragitto di ritorno a casa, Vinatieri notò edifici danneggiati e trovò la sua famiglia terrorizzata, con la casa parzialmente danneggiata.

“È stato un momento molto spaventoso“, ha ricordato Vinatieri, sottolineando come l’esperienza del 1987 lo abbia reso consapevole della necessità di mantenere alta la guardia in termini di preparazione ai terremoti.

Da allora, la California meridionale ha vissuto una generazione relativamente tranquilla dal punto di vista sismico. I grandi terremoti, come quello di Northridge nel 1994, sono diventati ricordi lontani, e molte persone hanno abbassato la guardia. Tuttavia, come ha sottolineato Vinatieri, i recenti terremoti sono un forte promemoria della necessità di rimanere vigili e preparati.

