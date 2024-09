La soluzione salina cura il raffreddore: l’incredibile rivelazione

MeteoWeb

Recenti scoperte suggeriscono che l’uso di gocce nasali con soluzione salina potrebbe essere un rimedio efficace per ridurre la durata dei raffreddori nei bambini. Uno studio recente, condotto dal professor Steve Cunningham dell’Università di Edimburgo, ha dimostrato che le gocce nasali di acqua salata, o soluzione salina, possono accorciare il periodo di malattia e diminuire la diffusione del raffreddore all’interno delle famiglie.

Il ruolo delle gocce nasali di acqua salata

Secondo lo studio, i bambini trattati con gocce nasali di acqua salata hanno visto una riduzione della durata dei sintomi del raffreddore, che è scesa a una media di sei giorni, rispetto agli otto giorni necessari con i farmaci tradizionali. Il professor Cunningham spiega che “i bambini hanno fino a 10-12 infezioni del tratto respiratorio superiore – ciò che chiamiamo raffreddore – all’anno, che hanno un grande impatto su di loro e sulle loro famiglie.”

Inoltre, i bambini che hanno utilizzato la soluzione salina hanno necessitato di meno farmaci, il che implica che anche le famiglie potrebbero sentirsi meglio e tornare più rapidamente alle loro normali attività quotidiane.

Il meccanismo d’azione del sale

Il professor Cunningham ha dettagliato come il sale possa contribuire a ridurre la durata del raffreddore. “Il sale è composto da sodio e cloruro. Il cloruro viene utilizzato dalle cellule che rivestono il naso e la trachea per produrre acido ipocloroso all’interno delle cellule, che usano per difendersi dall’infezione virale.” Aumentando la quantità di cloruro disponibile, le cellule possono produrre più acido ipocloroso, che aiuta a sopprimere la replicazione virale e, di conseguenza, riduce la durata dei sintomi.

Lo studio, presentato al Congresso della European Respiratory Society a Vienna, ha coinvolto 407 bambini di età fino a sei anni. Di questi, 301 hanno sviluppato un raffreddore. Ai genitori di 150 bambini è stato somministrato sale marino e istruito su come preparare e applicare le gocce nasali di acqua salata. Gli altri 151 bambini hanno ricevuto le cure abituali.

I risultati hanno rivelato che solo il 46% delle famiglie dei bambini trattati con la soluzione salina ha riportato che i membri della famiglia hanno contratto il raffreddore, rispetto al 61% delle famiglie che hanno utilizzato metodi tradizionali. Inoltre, circa l’82% dei genitori ha confermato che le gocce nasali hanno aiutato i loro figli a stare meglio più rapidamente, e l’81% ha dichiarato che le utilizzerebbe nuovamente in futuro.

Considerazioni dell’esperto

Il dottor Matthew Siggins, ricercatore presso il National Heart and Lung Institute dell’Imperial College di Londra, ha riconosciuto il successo moderato dello studio nel ridurre la durata dei sintomi. I risultati sono in linea con una ricerca precedente condotta su adulti presso l’Università di Southampton, che ha mostrato una riduzione media dei sintomi di circa due giorni.

Siggins ha sottolineato la necessità di ulteriori studi per sviluppare spray più efficaci e per comprendere meglio l’impatto della soluzione salina. Tuttavia, l’evidenza accumulata suggerisce che le gocce nasali di acqua salata potrebbero essere una semplice ma utile aggiunta alle strategie di gestione dei raffreddori nei bambini.

Con la disponibilità di istruzioni e video per la preparazione delle gocce salina in arrivo, le famiglie potrebbero presto avere un nuovo strumento per affrontare i raffreddori stagionali e migliorare la salute dei loro piccoli.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.