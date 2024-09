Le batterie al sale fuso possono sostituire i dispositivi al litio

MeteoWeb

La domanda di un accumulo di energia sicuro e aumentato in un dispositivo sta guidando le innovazioni in tutto il mondo. Le batterie al litio convenzionali non sono abbastanza sicure, soprattutto con il calore elevato, e hanno alcune limitazioni che ostacolano l’innovazione in tali dispositivi. Per superare molteplici sfide, un’azienda energetica con sede nel Tennessee ha introdotto un nuovo tipo di batteria mirata a sostituire le tradizionali batterie al litio. BioLargo Energy Technologies afferma che la sua batteria a base di sale fuso prospera con il calore e può essere un’alternativa migliore per i tradizionali dispositivi di accumulo di energia.

La batteria a base di sale non prenderà fuoco

Randall Moore, Presidente e CEO di BioLargo, ha affermato che ci sono stati diversi incendi correlati alle batterie agli ioni di litio a New York, anche nelle E-Bike. “Questa cella non avrà quel problema“. “Penso che l’obiettivo principale sia fornire una cella di cui le persone non debbano preoccuparsi di avere nelle loro case e nelle loro fabbriche, non sarà un problema di sicurezza. Il problema più grande è cercare di trovare un modo migliore per soddisfare un’esigenza immediata” ha affermato Moore. La batteria ad alta temperatura utilizza sali fusi come elettrolita e offre molteplici vantaggi rispetto ai dispositivi di accumulo di energia convenzionali. Le nuove batterie hanno un ciclo più lungo, una maggiore densità energetica e possono funzionare ad alte temperature. Adatto per applicazioni di accumulo di energia su larga scala, il nuovo sistema può essere utilizzato come accumulo di rete e integrazione di energia rinnovabile, grazie alla sua robustezza ed efficienza. I nuovi dispositivi possono promuovere soluzioni energetiche sostenibili fornendo un accumulo di energia affidabile ed efficiente.

