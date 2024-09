Le città del Brasile affrontano livelli di umidità simili al Sahara

MeteoWeb

Diverse città del Brasile stanno vivendo condizioni meteorologiche estremamente secche, con livelli di umidità così bassi da essere paragonabili a quelli del deserto del Sahara. Secondo l’Istituto nazionale di meteorologia (Inmet), ieri è stato il giorno più secco dell’anno per la capitale Brasilia, con un’umidità relativa che ha toccato appena il 9% intorno alle 13:00, quando la temperatura ha raggiunto i 33 gradi.

Il Brasile come il Sahara

Nella città satellite di Gama, l’umidità è scesa addirittura al 7%, rendendo l’aria particolarmente arida e insalubre. Questa situazione ha avuto gravi conseguenze ambientali, contribuendo alla diffusione di un vasto incendio nella Foresta nazionale di Brasilia. Le fiamme hanno avvolto la città in una fitta cortina di fumo, rendendo l’aria ancor più difficile da respirare.

L’Inmet ha emesso un allarme rosso per bassa umidità relativa in diversi Stati del Paese, tra cui Goiás, San Paolo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Tocantins. Le città più colpite includono Goiânia, Luziânia, Barretos, Ituiutaba, Três Lagoas e Paranaíba.

Queste condizioni meteo eccezionalmente secche non solo stanno aggravando il rischio di incendi, ma stanno anche mettendo alla prova la salute delle persone, specialmente quelle più vulnerabili, come anziani e bambini. Gli esperti raccomandano di evitare sforzi fisici durante le ore più calde della giornata e di mantenere un’adeguata idratazione per mitigare gli effetti della bassa umidità.

Questa situazione è un monito per l’importanza di monitorare costantemente le condizioni climatiche e di adottare misure preventive per ridurre i rischi associati a eventi meteorologici estremi.

