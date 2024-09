Le montagne deserte della Mecca si trasformano in un’oasi di vegetazione

MeteoWeb

Le montagne solitamente aride della provincia della Mecca in Arabia Saudita hanno subito una straordinaria metamorfosi, passando da un paesaggio desolato a uno scenario di verde rigoglioso. Questo fenomeno inusuale è avvenuto dopo giorni consecutivi di intense precipitazioni, che hanno trasformato il deserto in un paesaggio vegetale sorprendente.

Le montagne verdi della Mecca

Le immagini e i video condivisi sui social media hanno documentato l’inaspettata esplosione di verde, suscitando meraviglia tra residenti e visitatori. “Le montagne della Mecca sono verdi dopo la pioggia 2024“, si legge nella didascalia di una delle foto più condivise. Questo spettacolo raro ha attirato l’attenzione di molti, che si sono affrettati a immortalare la trasformazione straordinaria della regione.

Il cambiamento è stato reso possibile grazie alle abbondanti piogge che hanno portato l’umidità necessaria al paesaggio desertico, favorendo la crescita e la fioritura delle piante. I meteorologi hanno spiegato che i temporali che hanno colpito la zona facevano parte di un modello meteorologico stagionale che occasionalmente porta pioggia nella regione.

Discussioni e speculazioni

La bellezza naturale e il contrasto con il consueto scenario desertico sono stati amplificati dal clima più fresco che ha seguito le precipitazioni. Tuttavia, mentre molti si godono questa trasformazione, alcuni utenti dei social media hanno manifestato preoccupazioni a causa della correlazione con una famosa citazione religiosa. La frase di Sahih Muslim 157c (Libro 12, Hadith 76) recita: “L’Ultima Ora non arriverà prima che la ricchezza diventi abbondante e traboccante, tanto che un uomo toglie la Zakat dalla sua proprietà e non riesce a trovare nessuno che la accetti da lui e finché la terra d’Arabia non ritorni a prati e fiumi“.

Questo hadith ha generato discussioni tra coloro che vedono il cambiamento nella Mecca come un segno profetico. Nonostante ciò, il fenomeno naturale rimane un evento eccezionale che offre una rara opportunità di osservare la trasformazione del paesaggio desertico in un verde lussureggiante, almeno fino al ritorno delle condizioni climatiche più calde e asciutte.

