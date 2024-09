Da lunedì a Torino tornano le misure antismog

MeteoWeb

Tornano in vigore da lunedì a Torino le misure antismog, già concordate e decise a livello di bacino padano dalle Regioni con il Ministero dell’Ambiente. Alle limitazioni strutturali valide tutto l’anno che riguardano il divieto di circolazione ai veicoli per il trasporto di persone e merci con omologazione inferiore o uguale all’Euro 2 per i veicoli alimentati a benzina e diesel e con omologazione inferiore o uguale a Euro 1 per i veicoli alimentati a Gpl e metano, fino al 15 aprile sarà in vigore il divieto di circolazione veicolare dalle ore 8 alle 19 nei giorni feriali dei veicoli dotati di motore diesel adibiti al trasporto persone e merci con omologazione uguale a Euro 3 ed Euro 4.

Inoltre, non potranno circolare tutti i giorni, festivi compresi, tutti i ciclomotori e i motocicli adibiti al trasporto di persone e merci con omologazione inferiore o uguale a Euro 1.

