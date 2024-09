L’Uragano Helene si abbatte sugli USA: almeno 3 morti, “è una catastrofe” | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Almeno tre persone sono morte a causa del passaggio dell’Uragano Helene, che ha toccato terra in Florida e, secondo l’ultimo aggiornamento, è stato declassato da categoria 4 a categoria 1. Lo hanno riferito le autorità americane, secondo cui una vittima si conta in Florida ed altre due in Georgia. Con venti che soffiano fino a 180 chilometri all’ora, seppure di intensità ridotta, il Centro nazionale degli uragani avverte che “la situazione resta estremamente pericolosa e a rischio per la vita: la gente non dovrebbe lasciare i rifugi“.

Il landfall, nella notte, è stato vicino a Perry, in Florida quando Helene era ancora un uragano di categoria 4.

L’Uragano Helene si è rapidamente depotenziato da categoria 4 a categoria 1 della scala di 5, dopo aver toccato terra in Florida. La tempesta si spinge nell’entroterra verso nord in direzione della vicina Georgia, ma è ancora “estremamente pericoloso“, secondo l’avvertimento lanciato dal Centro Uragano degli Stati Uniti. Il centro mette in guardia dai venti, che possono ancora superare i 90-100 km orari con effetti “catastrofici“: una situazione definita “estremamente pericolosa che minaccia le vite umane“.

Down della rete internet nel sud-ovest della Florida a causa dell’Uragano Helene. Helene ha venti sostenuti a 215 km/h, secondo il Noaa (National Oceanic and Atmospheric Administration). La polizia delle località con mandati di evacuazione in Florida avvisa: “Chi decide di non evacuare scriva il suo nome sulle gambe o sulle braccia per l’identificazione dei cadaveri“.

Massicci blackout segnalati in Florida, Georgia e North Carolina.

Le due persone morte in Georgia sono state sorprese da un tornado ad Alamo, un evento legato al sistema di tempeste dell’uragano Helene.

In Florida, invece, prima ancora di toccare terra, l’uragano ha causato una vittima alle porte di Tampa Bay: un automobilista e’ morto a causa di un segnale stradale caduto sul suo veicolo. Le autorità della Florida hanno proclamato lo stato di emergenza in 61 delle 67 contee dello Stato, e in diverse contee lungo il tragitto dell’uragano sono scattati ordini di evacuazione

