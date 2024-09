USA, l’uragano Helene porta il diluvio nel Sud: 4 milioni di persone al buio, aumentano le vittime | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

L’uragano Helene si è abbattuto sulla costa degli USA meridionali come una potente tempesta di categoria 4 in una regione scarsamente popolata della Florida, spazzando i rivestimenti degli edifici, intrappolando i residenti nelle acque alluvionali altissime e interrompendo l’elettricità a milioni di persone. Sale il numero delle vittime: sono almeno 21 in 4 stati. Tra le vittime anche una bambina di 4 anni in North Carolina, uccisa quando l’auto su cui si trovava è sbandata a causa della pioggia, andando a sbattere contro un altro veicolo.

La tempesta ha toccato terra nella sera locale di giovedì 26 settembre con venti massimi sostenuti di 225km/h nell’area rurale di Big Bend, sede di villaggi di pescatori e rifugi per le vacanze dove si incontrano il Panhandle e la penisola della Florida. La tempesta ha toccato terra vicino Perry, dove le forti raffiche di vento hanno fatto staccare i rivestimenti dagli edifici. Una stazione di notizie locale ha mostrato una casa che è stata ribaltata. L’uragano è arrivato sulla terraferma vicino alla foce del fiume Aucilla, sulla costa del Golfo della Florida. Questa posizione è solo circa 30km a nord-ovest di dove si è abbattuto l’uragano Idalia l’anno scorso quasi con la stessa ferocia, causando danni estesi.

I primi soccorritori sono usciti in barca questa mattina per salvare le persone rimaste intrappolate dalle inondazioni nella contea di Citrus, circa 190km a sud di Perry. “Se siete intrappolati e avete bisogno di aiuto, chiamate i soccorritori. NON CERCATE DI PERCORRERE DA SOLI LE ACQUE ALLUVIONALI“, ha avvertito l’ufficio dello sceriffo in un post su Facebook. Le autorità hanno affermato che l’acqua potrebbe contenere fili elettrici, oggetti taglienti e altri detriti.

Danni catastrofici sono stati provocati dal passaggio di Helene su alcuni isolotti della Florida al largo della costa del Golfo del Messico. “Sembra che sia scoppiata una bomba atomica”, ha detto Michael Bobbitt, un romanziere che vive a Cedar Key, rimasto sull’isola nonostante l’ordine di evacuazione. Molte case sono crollate nella comunità di Steinhatchee, una sessantina di chilometri dal punto dell’impatto.

Quasi 4 milioni di case e aziende sono rimaste senza elettricità questa mattina in Florida, Georgia e South Carolina, secondo poweroutage.us. I distretti scolastici e numerose università hanno annullato le lezioni. Gli aeroporti di Tampa, Tallahassee e Clearwater sono rimasti chiusi ieri, mentre le cancellazioni sono state diffuse altrove in Florida e altri stati.

Il Governatore della Georgia, Brian Kemp, ha dichiarato che almeno 11 persone nel suo Stato sono rimaste uccise e decine sono ancora intrappolate nelle case danneggiate dall’uragano Helene. Almeno altre 6 persone sono morte in Florida e in North e South Carolina. Molti ospedali nel sud della Georgia sono rimasti senza corrente.

Coprifuoco notturni sono stati imposti in molte città e contee della Georgia meridionale. Nella contea di Thomas, l’ufficio dello sceriffo ha dichiarato che il coprifuoco è stato esteso fino a mezzogiorno locale di venerdì. “Questo coprifuoco aiuta a proteggere i primi soccorritori e i cittadini della nostra comunità, poiché le condizioni sono ancora molto pericolose. Vi preghiamo di mettervi al riparo sul posto“, ha pubblicato online l’ufficio. A un certo punto, i meteorologi temevano che le condizioni da uragano potessero estendersi fino a 160km a nord del confine tra Georgia e Florida. “Questa è una delle tempeste più grandi che abbiamo mai avuto“, ha affermato il Governatore della Georgia, Brian Kemp. Per Atlanta, Helene potrebbe rappresentare il peggior impatto su una grande città dell’entroterra meridionale in 35 anni, ha affermato Marshall Shepherd, Professore di meteorologia presso l’Università della Georgia. Ad Atlanta, per la prima volta, è stata emessa un’allerta per la possibilità di inondazioni nel centro della città: almeno 25 persone sono state tratte in salvo, molte delle quali dopo esser salite sui tetti di casa.

Ad Asheville, in North Carolina, quattro case sono rimaste sepolte sotto una frana e “non si ha notizia dei loro abitanti”, ha detto un portavoce della contea di Buncombe.

Un diluvio di pioggia

Anche prima di toccare terra, l’ira della tempesta era stata ampiamente avvertita, con venti sostenuti da tempesta tropicale e raffiche da uragano lungo la costa occidentale della Florida. L’acqua ha lambito una strada a Siesta Key vicino a Sarasota e ha coperto alcuni incroci a St. Pete Beach.

Oltre la Florida, fino a 250mm di pioggia sono caduti sulle montagne del North Carolina, con altri 360mm possibili prima che finisca il diluvio, preparando il terreno per inondazioni che i meteorologi hanno avvertito potrebbero essere peggiori di qualsiasi cosa vista nel secolo scorso.

“Per favore, scrivi il tuo nome, la tua data di nascita e le informazioni importanti sul tuo braccio o sulla tua gamba con un PENNARELLO INDELEBILE in modo che tu possa essere identificato e informare la famiglia”. Questo l’inquietante messaggio con cui l’ufficio dello sceriffo nella contea di Taylor ha avvertito, con un post su Facebook, coloro che hanno scelto di non evacuare; un avvertimento terribile simile a quello che altre autorità hanno diffuso durante gli uragani passati.

Poco dopo aver raggiunto la terraferma, fortunatamente Helene si è indebolita fino a diventare una tempesta tropicale, con i suoi venti massimi sostenuti che sono scesi a 110km/h. Alle 5 locali del mattino, la tempesta si trovava circa 65km a est di Macon, in Georgia, e circa 165km a sud-est di Atlanta, muovendosi verso nord a 48km/h, ha riferito il National Hurricane Center di Miami. I meteorologi si aspettano che il sistema continui a indebolirsi mentre si sposta nel Tennessee e nel Kentucky, scaricando forti piogge sui Monti Appalachi, con il rischio di frane e inondazioni improvvise.

Biden approva le dichiarazioni d’emergenza

Questa mattina, il Presidente Joe Biden ha ricevuto un briefing dall’amministratrice della Fema Deanne Criswell sull’impatto iniziale dell’uragano Helene. Su indicazione del Presidente, riferisce la Casa Bianca, Criswell si recherà in Florida per esaminare i danni e incontrare funzionari statali e locali. Biden ha approvato le richieste di dichiarazione di emergenza dei governatori di Alabama, Florida, Georgia, South e North Carolina.

Su indicazione del Presidente, oltre 1.500 membri del personale federale e della FEMA sono stati dispiegati nella regione, tra cui 11 team di ricerca e soccorso urbano, team medici e team di ripristino dell’energia elettrica. Le risorse federali hanno supportato circa 400 salvataggi. L’Amministrazione è pronta a fornire ulteriore supporto se necessario e rimane in stretto contatto a livello statale e locale. Questa tempesta avrà comunque effetti pericolosi mentre si sposta verso nord e Biden continua a sollecitare i residenti a rimanere vigili e a seguire le istruzioni dei funzionari locali.

L’uragano Helene in Messico e Cuba

Un giorno prima di colpire gli Stati Uniti, Helene ha sommerso parti della Penisola dello Yucatan, in Messico, allagando strade e abbattendo alberi mentre sfiorava la città turistica di Cancun. Nella parte occidentale di Cuba, Helene ha interrotto l’elettricità a più di 200.000 case e aziende mentre sfiorava l’isola.

Helene è l’ottava tempesta con nome della stagione degli uragani atlantici, iniziata l’1 giugno. La National Oceanic and Atmospheric Administration ha previsto una stagione degli uragani atlantici superiore alla media quest’anno a causa delle temperature oceaniche da record.

