L’uragano Helene visto dalla ISS: “tra i più grandi a formarsi nel Golfo del Messico” | VIDEO

L’uragano Helene ha toccato terra in Florida come una devastante tempesta di categoria 4, per poi indebolirsi rapidamente e diventare una tempesta tropicale poche ore dopo il landfall. La tempesta ora continua a spostarsi nell’entroterra della Georgia. Helene è stato filmato anche dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS): le immagini, diffuse dalla NASA, hanno catturato il momento immediatamente precedente all’arrivo del violento uragano sulle coste della Florida, con venti fino a 225km/h.

Le immagini mostrano il passaggio in cui è chiaramente visibile la grande struttura circolare. L’uragano è classificato come “uno dei più grandi mai formati nel Golfo del Messico“, ha detto il portavoce della NASA Rob Navias. L’uragano è costantemente monitorato da una rete di satelliti, ma l’agenzia spaziale americana ha voluto mostrare in diretta anche le immagini riprese in diretta dalla ISS.

L’uragano Helene sta provocando gravi danni e ha ovviamente obbligato al blocco delle attività spaziali dalla base di Cape Canaveral, in Florida. Tra queste, c’è il lancio della missione Crew 9, che dovrebbe portare sulla ISS Nick Hague della NASA e Aleksandr Gorbunov della Roscosmos per la rotazione degli equipaggi e permettere anche il ritorno a Terra a febbraio degli astronauti partiti con la capsula Starliner, Sunita Williams e Butch Wilmore.

