Maltempo, 30.000 fulmini in 24 ore: l’Italia flagellata dal Ciclone Boris

L’Italia sta affrontando una delle più violente ondate di maltempo degli ultimi tempi, con la tempesta Boris che imperversa su buona parte del territorio nazionale. Le regioni più colpite sono Abruzzo, Marche ed Emilia Romagna, dove violenti temporali, inondazioni e nubifragi stanno provocando gravi danni e disagi. In Emilia Romagna, la situazione è particolarmente critica, con il rischio che nelle prossime ore possa peggiorare ulteriormente.

Nelle ultime 24 ore, sono stati registrati circa 30.000 fulmini in tutto il Paese, un indicatore della straordinaria intensità dei fenomeni atmosferici. La tempesta Boris ha causato una serie ininterrotta di temporali e precipitazioni intense, che hanno colpito duramente soprattutto le aree costiere, trasformandosi in veri e propri nubifragi. Questa situazione ha compromesso la circolazione stradale in diverse aree, con numerose arterie bloccate a causa di allagamenti.

Emilia Romagna: fiumi in piena e rischio esondazioni. L’Emilia Romagna è tra le regioni più colpite dal maltempo. I principali corsi d’acqua della zona, come i fiumi Savena, Senio e Marzeno, hanno già superato i livelli di guardia e sono esondati in diversi punti, provocando danni significativi alle campagne circostanti. Anche altri fiumi, come il Lamone, il Bevano e l’Idice, sono prossimi a livelli critici, con il rischio di ulteriori esondazioni. La situazione è particolarmente preoccupante lungo il fiume Tramazzo, dove si teme per possibili frane e colate di fango.

Abruzzo e Marche: piogge torrenziali e infrastrutture danneggiate. Anche l’Abruzzo è stato duramente colpito, con le province di Teramo e Pescara che stanno fronteggiando allagamenti diffusi e danni alle infrastrutture. Le forti piogge stanno mettendo in seria difficoltà la viabilità, con automobilisti costretti a lunghe attese o a percorsi alternativi.

Nelle Marche, piogge incessanti hanno provocato accumuli di oltre 150 mm in alcune zone, come nella provincia di Ancona. Diverse strade sono allagate, rallentando la circolazione e complicando ulteriormente le operazioni di soccorso.

Conclusione. La tempesta Boris continua a flagellare l’Italia, con le regioni di Abruzzo, Marche ed Emilia Romagna particolarmente colpite. Le autorità e la Protezione Civile sono all’opera per gestire l’emergenza, ma la situazione resta in evoluzione e si temono ulteriori peggioramenti.

