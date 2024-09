Maltempo, l’acqua alta risparmia Venezia anche senza Mose

MeteoWeb

Venezia è stata risparmiata dall’acqua alta, che rispetto alle previsioni di picco di 1 metro e 10 – poi aggiornato a 105cm – si è invece fermata a soli 98 centimetri, livello con cui viene allagata quasi solo piazza San Marco. Il Mose, infatti, nonostante la preallerta in caso di rinforzo del vento, non è stato attivato. Nelle zone più basse del centro storico, il Comune aveva comunque fatto piazzare le tradizionali passerelle in legno, che permettono di superare i punti più critici senza finire con i piedi a mollo. Disagio contenuto, dunque, per la città.

Il livello massimo raggiunto dalla marea è stato registrato alla diga sud del Lido – dove la laguna diventa mare aperto – con una punta di un metro e 6 centimetri.

