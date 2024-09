Maltempo, alluvione in Romagna: lento miglioramento, ma a Lugo l’acqua avanza ancora | FOTO

MeteoWeb

In Emilia-Romagna il meteo è in graduale miglioramento e le piene dei corsi d’acqua romagnoli dovrebbero lentamente esaurirsi. Resta però l’allerta rossa per il maltempo anche per la giornata di oggi, dopo l’alluvione che ha flagellato ampie zone della regione con quasi 1500 sfollati. L’elevata criticità per rischio idraulico riguarda Costa romagnola, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Collina bolognese. Elevata criticità per rischio idrogeologico su Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola e Montagna romagnola. Allerta arancione per altre aree della regione: Pianura modenese, Montagna bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Montagna emiliana centrale e Collina emiliana centrale. La situazione più critica riguarda il Ravennate, dove il territorio di Lugo e’ allagato ed e’ stato evacuato l’ospedale. A Bagnacavallo non si hanno ancora notizie dei due dispersi. Per oggi sono previste deboli precipitazioni sull’Appennino orientale. La circolazione ferroviaria è ripresa quasi normalmente.

Per il maltempo che ha colpito gran parte della regione, generando alluvioni, frane e danni d’acqua, i vigili del fuoco in due giorni hanno svolto oltre 1.000 interventi: tra squadre ordinarie con pompe idrovore, esperti in topografia, soccorritori fluviali, sommozzatori, dronisti ed elicotteristi, sono più di 250 le unità vf al lavoro, il cui impegno è concentrato nel ravennate dove permangono criticità tra Bagnacavallo e Lugo. Proseguono a Traversara di Bagnacavallo le ricerche di 2 persone segnalate come disperse da un testimone, anche se al momento non è pervenuta alcuna denuncia di scomparsa né risultano cittadini mancanti all’appello.

Alluvione Romagna, l’acqua continua a salire a Lugo

La situazione rimane critica a Lugo (Ravenna), dove nella notte “l’acqua ha allagato gran parte di Lugo est e sud e purtroppo anche parte del centro. Stiamo raccogliendo l’elenco delle vie principali e dei problemi di viabilità“. Così il sindaco di Lugo Elena Zannoni. Il Comune conferma che proseguono gli allagamenti progressivi delle vie verso il centro in particolare da est, ovvero dal lato di via di Giù. “L’acqua sta avanzando in tutto il centro, entrando da est, zona maggiormente interessata ieri“. In aumento anche l’acqua nell’area di via Fossa e zone limitrofe che stanno accogliendo l’acqua in arrivo dal sottopasso della Felisio. Le squadre sono sul territorio per mappare le criticità.

I pazienti ricoverati all’ospedale di Lugo sono stati trasferiti in via precauzionale presso altre strutture dell’Ausl Romagna per possibili interruzioni di energia elettrica o altri disservizi legati all’alluvione. Lo ha reso noto l’amministrazione comunale. Il trasferimento riguarda un centinaio di pazienti mentre restano operativi il Pronto Soccorso e il Cau. La cittadina teme altri allagamenti per la possibile rottura del Senio.

Le immagini di Lugo questa notte:

Alluvione Romagna, cresce la preoccupazione a Fusignano

“Stiamo continuando a monitorare la situazione su Lugo. Al momento risultano allagate la maggior parte delle aree a est e sud e anche parte del centro. Pare che il flusso alimentato dalla rotta della Chiusaccia del Senio di Cotignola sia in esaurimento, grazie al notevole abbassamento del livello idrometrico del fiume“. Così il sindaco di Fusignano, nel Ravennate, Nicola Pondi dopo l’alluvione delle scorse ore. “Ribadiamo che è necessario continuare a rispettare l’ordinanza che prevede di trasferirsi ai piani alti, mettendosi in sicurezza“, ha sottolineato Pondi, “sono le ultime ore di massima attenzione per quanto riguarda il nostro territorio. “Già da ieri“, ha spiegato il sindaco, “siamo concentrati nel monitoraggio dello scolo Arginello che drena Lugo verso Fusignano, passando per le campagne a nord di Maiano. Attualmente il livello è in aumento, ma sotto controllo. L’acqua che sta interessando il centro di Lugo si muoverà anch’essa verso di noi, ma seguendo la direzione della Quarantola“. “So che soprattutto per i cittadini non è semplice rivivere questa situazione a 18 mesi di distanza e che la stanchezza e la tensione è tanta“, ha aggiunto, “il nostro territorio, la nostra gente, ha subito ancora una volta traumi enormi che insieme affronteremo. Continuiamo a collaborare, con la consapevolezza che non siamo soli e che diversi comuni attorno a noi hanno subito gravissime ferite. Siamo un unico territorio che insieme sta lavorando per salvarsi“, conclude.

Altre gravi criticità nelle foto di seguito: una grossa frana sulla galleria della ferrovia a San Cassiano. Bloccata la linea ferroviaria Faenza – Firenze. A Brisighella sono in azione anche le Squadre Protezione Civile Veneto, a cui è stato chiesto anche di intervenire a Riolo Terme, Casola, Faenza e San Lazzaro di Savena.

