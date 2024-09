Maltempo, alluvione in Toscana: 2 dispersi, uno ha 5 anni. “Difficile trovarli vivi” | VIDEO

MeteoWeb

Dalla notte scorsa i vigili del fuoco sono impegnati nelle ricerche di un bimbo di 5 mesi e della nonna dispersi per la piena del torrente Sterza a Montecatini Val di Cecina. Salvati sul tetto padre, madre e nonno, turisti stranieri. Al lavoro sommozzatori e cinofili. La famiglia aveva cercato rifugio sul tetto dell’abitazione a causa dell’innalzamento del livello dell’acqua. Alle ricerche dei vigili del fuoco, con sommozzatori e cinofili, partecipano anche soccorritori fluviali, dronisti e squadre ordinarie. Proseguono intanto nel Pisano gli interventi di soccorso per gli ingenti danni causati dal maltempo di ieri.

Quante speranze ci sono di trovare ancora vivi i due dispersi, il bimbo di 5 mesi e la nonna? “Il nostro obiettivo è di trovare sempre persone vive, però questo incidente non lascia molte speranze” ha detto Luca Cari, responsabile comunicazione in emergenza dei vigili del fuoco, interpellato da SkyTg24. “La situazione è molto, molto critica” ha aggiunto.

Maltempo Toscana, allagamenti e frane nel livornese

La perturbazione che ha interessato la zona sud del territorio provinciale di Livorno, con la caduta di oltre 200 millimetri di pioggia nelle ultime sei ore, ha causato nella notte disagi in particolare nei territori dei comuni di Castagneto Carducci e San Vincenzo. Le forti piogge hanno gonfiato i torrenti Carestia, dei Molini e Seggio di Bolgheri che sono esondati allagando le frazioni di pianura di Donoratico, Marina di Castagneto, Bolgheri e parte di Castagneto Carducci. “Si registrano piccole frane e cedimenti arginali in alcune strade. Per quanto riguarda la rete provinciale, le strade maggiormente colpite dagli allagamenti sono la SP 329 Passo Bocca di Valle, la Bolgherese, la SP 16c Accattapane“. Gli operai provinciali, con la Protezione civile e la Polizia Provinciale, sono impegnati dal pomeriggio di ieri per mettere in sicurezza le strade e la viabilità. Le criticità maggiori si registrano sulla Vecchia Aurelia all’altezza del Ponte di Marmo, dove è intervenuto il Consorzio di Bonifica con le idrovore. I Comuni di Castagneto Carducci e San Vincenzo hanno aperto i rispettivi Centri Operativi Comunali. Il presidente della regione Toscana Eugenio Giani parla di “due strade provinciali interrotte a Castagneto Carducci. Era dal 1928 che a Castagneto Carducci non si registrava una perturbazione così intensa“.

L’alluvione di Castagneto Carducci: “mai visto qualcosa di simile”

“221 millimetri di poggia (76 in 30 minuti), danni ingenti ma per fortuna nessuna vittima. Mai registrato qualcosa di simile nel nostro territorio. Grazie a tutti coloro che hanno prestato opera di soccorso“. È l’aggiornamento che fornisce sui social Sandra Scarpellini, sindaca di Castagneto Carducci, comune della provincia di Livorno, località colpita dal Maltempo di questa notte. “Mai nel tempo è stato registrato qualcosa di simile nel nostro territorio. Una furia di acqua e fango. Abbiamo terminato i tantissimi interventi di urgenza, grazie al lavoro indefesso di tutti coloro che hanno prestato la loro opera di soccorso, per chiudere le strade, salvare e sfollare le persone e gli animali, liberare dall’acqua. Grazie infinite. Tra poche ore, con la luce del sole, conteremo i danni. Saranno pesanti, ma nessuna vita si è persa. Questo è ciò che più conta“, conclude Scarpellini. Il presidente della regione Toscana Eugenio Giani, in un post su Telegram, aggiunge: “Era dal 1928 che a Castagneto Carducci non si registrava una perturbazione così intensa“.

