Maltempo Alto Adige, colata di detriti a Trafoi: riempito il letto del torrente | FOTO

La scorsa notte si è verificata una colata di detriti dal Rio Vedretta del Circo, a Trafoi, nel comune di Stelvio, in Alto Adige. La causa sono le forti precipitazioni dovute all’ultima forte ondata di maltempo: nelle ultime 24 ore in Alta Val Venosta sono caduti oltre 70mm di pioggia. Durante la colata, il letto del torrente vicino al santuario delle Tre Fontane Sacre è stato completamente riempito di materiale detritico.

“Vi è un grande escavatore sul posto e stiamo cercando di ripulire il letto del torrente sotto il ponte in modo che non venga completamente ricoperto”, ha detto Peter Egger, direttore dell’Ufficio Sistemazione bacini montani ovest dell’Agenzia per la Protezione Civile. Tuttavia, al momento non è possibile rimuovere i materiali perché anche la strada di accesso è interrotta in un punto.

Il santuario, meta di pellegrinaggio, non è stata danneggiato, a differenza di quanto accaduto alla fine di agosto 2023, quando la piccola chiesa è stata sommersa e la colata ha causato ingenti danni materiali. In seguito a tale avvenimento, l’Ufficio Sistemazione bacini montani ovest ha progettato e realizzato un argine di deviazione, che si è dimostrato efficace durante la colata detritica delle scorse ore. “Questo evento dimostra che le misure già adottate in passato sono state utili per evitare danni ingenti alle cose“, ha affermato Klaus Unterweger, direttore dell’Agenzia per la Protezione Civile.

