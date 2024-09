Maltempo Alto Adige, neve al Brennero domani: “solo viaggi necessari”

MeteoWeb

Domani, venerdì 13, e sabato 14 settembre sono previste nevicate in Alto Adige lungo il confine di stato con l’Austria. Il limite delle nevicate scenderà fino a 1200 metri sul livello del mare e quindi potrebbe nevicare anche al Brennero. Dato che il verificarsi di una nevicata in questo periodo dell’anno è un fatto eccezionale, l’Agenzia per la Protezione Civile della Provincia di Bolzano richiama l’attenzione ed invita alla prudenza in particolar modo lungo l’asse del Brennero.

“I veicoli non sono ancora attrezzati in questo periodo dell’anno per affrontare la stagione invernale. Per tale motivo, richiamiamo l’attenzione della popolazione a non mettersi in viaggio se non strettamente necessario, ad eventualmente provvedere all’attrezzatura invernale, a prepararsi ad affrontare condizioni di guida tipicamente invernali”, sottolinea Diego Mantovani dell’Ufficio Centro Funzionale provinciale. Mettendo in atto tali comportamenti, si riduce in maniera significativa il rischio di incidenti e di interruzioni del traffico stradale.

Per tale motivo, il Centro Funzionale provinciale ha emesso per la giornata di sabato 14 settembre, sulla base delle previste nevicate in fondovalle, un bollettino con un’allerta gialla (criticità ordinaria con occasionale pericolo per la sicurezza delle persone) per l’area dell’Alta val d’Isarco.

