Maltempo, l’irruzione fredda porta la neve sulle Alpi: scenari invernali il 12 settembre | FOTO e VIDEO

La prima irruzione fredda della stagione autunnale ha fatto piombare l’Italia improvvisamente in inverno, con temperature sotto media e neve sulle Alpi. Sul settore alpino orientale, la neve sta scendendo anche sotto i 1500 metri, regalando scenari invernali anche se è da poco iniziato l’autunno meteorologico. Spettacolari le immagini che arrivano dal Trentino Alto Adige: sulla cima Plose, sopra Bressanone, saranno caduti almeno 25cm di neve fresca. La neve ha raggiunto il fondovalle a Corvara, Canazei e Selva di Val Gardena e ha persino imbiancato Dobbiaco a 1200 metri di quota. È una quota bassa per il periodo, ad indicare l’intensità di questa irruzione fredda avvenuta così presto a settembre.

Una tormenta di neve ha investito la Marmolada, come mostrano le immagini diffuse sui social da Carlo Budel da Capanna Punta Penia a 3340 metri s.l.m.. In pratica, qui si è passati da temperature estive a pienamente invernali nell’arco di poche ore.

Nelle prossime ore continuerà a nevicare in modo intermittente sulle Dolomiti. Dalla sera i fenomeni si concentreranno soprattutto sulle zone di confine, dove potrebbero continuare anche per gran parte della giornata di domani, venerdì 13 settembre.

