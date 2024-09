Allerta Meteo, irruzione polare marittima in corso sull’Italia: forte maltempo e clamoroso crollo termico!

MeteoWeb

L’Italia è investita in pieno in queste ore dall’attesa irruzione d’aria fredda polare marittima: le temperature stanno già crollando al Nord dove siamo su valori clamorosi per il periodo con +11°C a Trento e Bolzano, +12°C a Udine, +14°C a Verona, Mantova e Vicenza, +15°C a Venezia, Brescia e Cremona in pieno giorno, nel cuore del pomeriggio, come se fossimo già a fine novembre. Stasera dopo il tramonto ci sarà già la necessità di accendere le stufe e i riscaldamenti, un’eventualità davvero d’altri tempi per questo periodo dell’anno.

Sulle Alpi ha iniziato a nevicare, ma è soltanto l’inizio: nelle prossime ore avremo un ulteriore brusco calo delle temperature e questo freddo anomalo si estenderà a tutt’Italia, Centro/Sud compreso.

Il freddo è accompagnato da forte maltempo: come ampiamente previsto, le zone più colpite al momento sono quelle dell’estremo Nord/Est, al confine con la Slovenia. In Friuli Venezia Giulia abbiamo piogge torrenziali: non solo i 100mm di Trieste, sulla costa, ma anche 151mm a Terzo d’Aquileia, 145mm a Tribil Inferiore, 142mm a Malga Cjariguart, 132mm a Musi, 126mm a Magnano in Riviera, 116mm a San Mauro, 115mm a Torviscosa, 114mm a Gran Monte, 113mm a San Pietro al Natisone, 112mm a Cervignano del Friuli, a Uccea e a Malghe Mersino – Matajur, 108mm a Dolegnano, 107mm a Cormons, 101mm a Livinal Lunc.

Nelle zone della Slovenia più vicine al confine con l’Italia abbiamo 123mm a Škocjan, 119mm a Postumia, 116mm a Portorose, 98mm a Capodistria, 97mm a Tatre.

Forti piogge stanno colpendo anche Liguria, Toscana e alto Lazio, con un picco di 86mm di pioggia a Gradoli sul lago di Bolsena. Anche in queste aree le temperature sono in forte calo, con Siena e Viterbo piombate già a +17°C in pieno giorno.

L’ultimo aggiornamento dell’evoluzione satellitare meteo animata evidenzia l’arrivo dell’aria fredda da nord/ovest e il fronte temporalesco che avanza sulla Sardegna e sul mar Tirreno, risalendo poi verso il Centro/Nord e il Nord/Est spinto dalle correnti prefrontali meridionali:

Allerta Meteo: l’evoluzione nelle prossime ore

Nelle prossime ore entreremo nel vivo di quest’irruzione d’aria fredda polare marittima. Il freddo sfonderà l’arco alpino in serata, e inizierà una vera e propria burrasca di maestrale che domani, venerdì 13 settembre, sferzerà l’Italia intera con venti impetuosi e temperature in picchiata. Le mappe del modello Moloch illustrano proprio la furia del vento che tra stasera e domani supererà i 110–120km/h di velocità in molte zone d’Italia, con picchi di oltre 160km/h sull’arco alpino. Valori impetuosi, degni di un uragano tropicale:

Persisterà anche forte maltempo, che si sposterà gradualmente verso il Centro/Sud concentrandosi nelle Regioni Adriatiche e in quelle meridionali. Sulle Alpi, da stasera inizierà a nevicare forte e molto forte con quota neve in picchiata fino in collina. Nella mattinata di domani, venerdì 13 settembre, avremo forti temporali nel basso Tirreno, tra Campania e Calabria, ma in generale forte maltempo in tutto il Sud e su tutta l’Italia adriatica:

Nel pomeriggio-sera si intensificheranno le nevicate sulle Alpi, in modo particolare nelle zone di confine tra Lombardia e Alto Adige, mentre il maltempo si concentrerà al Centro/Sud, in modo particolare nel medio e basso Adriatico con forti temporali sul Gargano e in Puglia:

La giornata più fredda in assoluto, però, sarà quella di sabato 14 quando la colonnina di mercurio piomberà fino a 10°C sotto le medie del periodo in tutt’Italia. E questo è solo l’inizio di un lungo periodo di freddo anomalo destinato a durare almeno altri dieci giorni, con maltempo persistente la prossima settimana soprattutto al Centro/Sud, dove nevicherà sui rilievi come se fossimo già in inverno. Le mappe del modello europeo ECMWF mostrano chiaramente la traiettoria del ciclone e il diretto coinvolgimento dell’Italia meridionale.

La prossima settimana, quindi, sarà ancor più fredda e perturbata di quella in corso.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.