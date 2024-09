Maltempo, assaggio d’autunno in Friuli-Venezia Giulia: temporali e forte vento, quota neve in calo

MeteoWeb

Il Friuli-Venezia Giulia sta vivendo una giornata dal sapore autunnale, con piogge intense ovunque, temperature crollate rispetto ai giorni scorsi e forte vento. Questa situazione, spiega la Protezione civile regionale, è determinata da una saccatura presente sul Nord Europa che fa affluire correnti sudoccidentali umide e instabili verso il Nord Italia. In particolare un sistema temporalesco piuttosto forte ha interessato le zone costiere regionali con raffiche di vento forte da Sud/Ovest (91 km/h a Grado).

Nelle prossime ore la depressione giungerà sulle Alpi con aria fredda in quota. Fino a stasera saranno probabili rovesci e temporali diffusi con piogge intense o localmente molto intense. Sulla costa e in quota soffierà vento da sud sostenuto mentre in pianura soffierà vento da Nord o Nord/Est. Dal pomeriggio entrerà aria fredda da Nord con vento sostenuto e freddo sui monti e sulle zone occidentali mentre continuerà il vento da Sud su quelle orientali; in serata entrerà Bora forte sulla costa.

Dal pomeriggio nevicherà oltre i 1500 metri circa sulle Alpi e i 2000 metri sulle Prealpi; in serata la quota neve si abbasserà fino a 1000 metri circa sulle Alpi e 1500 metri sulle Prealpi.

Dall’inizio della fase di maltempo sono pervenute alla Sala Operativa Regionale e al Numero Unico di Emergenza 112 segnalazioni di allagamenti localizzati nei Comuni di Lignano Sabbiadoro, Udine, Pordenone e Trieste; alberi abbattuti nel comune di San Leonardo; caduta sassi su strada in comune di Faedis, frazione Costapiana. La Sala Operativa Regionale di Palmanova ha attivato una decina di volontari, impegnati in monitoraggio e interventi di messa in sicurezza del territorio.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.